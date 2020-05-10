Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi ABD-Çin gerilimi büyüyor Pekinin hedefi doları çökertmek
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD-Çin gerilimi büyüyor: Pekin'in hedefi doları çökertmek

Washington ve Pekin arasındaki Kovid-19 salgını merkezli gerilim büyüyor. Çin’in, elindeki ABD borç senetlerinin bir kısmını satışa çıkartarak dolar kurunda düşüşü kışkırtabileceği iddia edildi. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle BMGK’da 6 haftadır müzakere edilen Kovid-19 tasarısı da tıkandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin’deki bir laboratuvarda üretildiği iddiaları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) salgına yönelik tavrı üzerine karşı karşıya gelen Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki gerilim büyüyerek devam ediyor. Çin’in, elindeki ABD borç senetlerinin bir kısmını satışa çıkarabileceği ve bununla dolar kurunda düşüşü kışkırtabileceği öne sürüldü.

LAF ATIŞMASINA YANIT

South China Morning Post gazetesinde yer alan yazıya göre, 1.1 trilyon dolar tutarında ABD borç senetlerine sahip Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD ile ilişkilerde tekrar artan gerilime ve ‘laf atışmasına’ yanıt olarak Amerikan devlet tahvillerine yatırımlarını azaltmayı düşünüyor. Yazıda, “Bu da ABD devlet tahvilleri piyasasında sorunlar yaratabilir, çünkü Washington, salgına ve salgının yol açtığı ekonomik hasara karşı mücadele programlarının finansmanı için yeni tahvil çıkarımını önemli ölçüde artırıyor” ifadelerine yer verildi.

ABD’NİN İTİBARINA ZARAR VERİR

Bu riskli adımın, ABD’nin itibarına zarar vereceğini ve borçlarını ödeme yeteneğiyle ilgili soru işaretleri yaratacağı kaydedilen yazıda, bu tür radikal adımların Pekin tarafından son çare olarak değerlendirildiğinin ve Çin yönetiminin önce Washington’a başka yollarla baskı yapmaya çalışacağının altı çizildi. Ayrıca Deloitte China başuzmanı Xu Sitao, gazeteye açıklamasında, ABD hükümetinin doları küresel piyasalara ‘silah olarak kullandığı’ için Çin ve Rusya’nın dolardan vazgeçme olasılığını görüştüğüne dikkat çekti.

  • Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 6 haftadan uzun süredir müzakere ettiği Kovid-19 karar tasarısı da iki ülke arasındaki DSÖ tartışmaları yüzünden tıkandı. Kovid-19 salgınıyla mücadele için Fransa ve BMGK’nin geçici üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan tasarı, 90 gün küresel ateşkes talep ediyor. ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından da yapılan “küresel ateşkes” çağrısına destek verirken, Çin tasarıda DSÖ’ye de referansta bulunulmasını istiyor. ABD ise ‘’Çin yanlısı ve salgınla mücadelede başarısız olmakla’’ eleştirip fon desteğini kestiği DSÖ’ye tasarıda atıfta bulunulmasına karşı çıkıyor. Ayrıca ABD, tasarıda ülkelerden ölü ve vaka sayıları dahil doğru veri paylaşımı ve şeffaflık talep ediyor. Çin ise şeffaflık konusuna sıcak bakmıyor. Durum bu olunca ABD ve Çin arasındaki DSÖ tartışması, BMGK’deki Kovid-19 tasarısını veto tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Fransa ise Konseyin yeni bir başarısızlıkla daha anılmaması için daha fazla müzakere ve uzlaşı yolları arıyor.

Çin'den sert hamle: ABD vatandaşlarının çalışma izni iptal ediliyor
DÜNYA
Çin'den sert hamle: ABD vatandaşlarının çalışma izni iptal ediliyor
Abone Ol Google News
Onlar çocuklarına sarılamıyor

Onlar çocuklarına sarılamıyor

​Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun.
Dikkat çeken yasak!

Dikkat çeken yasak!

Valilik açıkladı: Maskesiz sokağa çıkılamayacak.
İletişim Başkanı açıkladı

İletişim Başkanı açıkladı

​Koronavirüs için yerli ilaca satış izni çıktı.
Sosyal mesafeli bank

Sosyal mesafeli bank

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da paylaştı.
Otel yerine<br>çadırı tercih ettiler

Otel yerine
çadırı tercih ettiler

​Evleri dört kez yanan aileden şaşırtan istek.
İlk ülke olabiliriz

İlk ülke olabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü'ne mektup gönderdiler.
Fabrika<br>karantinada

Fabrika
karantinada

Bir işçide çıkınca tüm işçiler karantinaya alındı.
Çorlu'ya ulaştı

Çorlu'ya ulaştı

​Marmaray'dan geçen ilk yük treni oldu.
Gezmeye değil<br>alış-verişe gidin

Gezmeye değil
alış-verişe gidin

11 Mayıs öncesi alışveriş merkezleri için kritik uyarı.
Son görüntüleri!

Son görüntüleri!

​Futbolcu baba 11 gün sonra öldürdüğünü itiraf etti.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün koronavirüslü 3 bin 84 hasta daha şifa buldu.
'Desteğiniz tarifsiz'

'Desteğiniz tarifsiz'

Bakan Albayrak MHP lideri Bahçeli'yi aradı.
CHP tefecilere<br>gel gel yapıyor

CHP tefecilere
gel gel yapıyor

​MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert sözler...
O saatlerde<br>dışarı çıkmayın

O saatlerde
dışarı çıkmayın

​İçişleri Bakanı 'ricam var' diyerek çağrıda bulundu.
Çin kazığı!

Çin kazığı!

11 milyon maskenin 8 milyonu standart dışı çıktı.
Amerika'da 4 ayda <br>1 milyon ölüm

Amerika'da 4 ayda
1 milyon ölüm

​Kalp krizi ve kanserden ölenler, koronadan ölenlerden fazla.
Beşiktaş'ta<br>iki test pozitif

Beşiktaş'ta
iki test pozitif

İdmanlara başlayan Beşiktaş'ta iki isimde koronavirüs tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.