Dünya Çinde Komünist Parti kongresi öncesi protesto görsellerine erişim engeli getirildi
ASYA

Çin'de Komünist Parti kongresi öncesi protesto görsellerine erişim engeli getirildi

Çin'in başkenti Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Kongresi öncesi Devlet Başkanı ve ülkenin Kovid-19 politikalarını eleştiren protestolarla ilgili görsellere sosyal medyada erişilemiyor.

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Haber Merkezi AA
Çinde Komünist Parti kongresi öncesi protesto görsellerine erişim engeli getirildi
Arşiv

Çin'in başkenti Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Kongresi öncesi Devlet Başkanı ve ülkenin Kovid-19 politikalarını eleştiren protestolarla ilgili görsellere sosyal medyada erişilemiyor.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, pazar günü başlayacak ve Şi'nin üçüncü dönem parti başkanlığını güvence altına alması beklenen ÇKP Kongresi öncesi ülkede güvenlik ve denetleme mekanizmaları en üst seviyeye çıkarıldı.

Olağan dışı durumların bildirilmesi için gönüllülerin görevlendirildiği Pekin'de ek güvenlik kontrolleri uygulanıyor.

Pekin'de dün bir üst geçide ÇKP politikalarını eleştiren pankartların asıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Pankartlarda “Kovid-19 testi değil, yemek istiyoruz”, “Karantinaya hayır, özgürlüğe evet”, “Yalana hayır, saygınlığa evet”, “Devrime hayır, reforma evet”, “Lidere hayır, oy kullanmaya evet”, “Köleliğe hayır, vatandaşlığa evet” ifadeleri dikkati çekerken üst geçitten dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Asıldıktan sonra hemen kaldırılan pankartların kimin tarafından veya ne zaman asıldığı açıklanmadı.

Gösterilerin nadir görüldüğü ülkede protestoyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderi ve anahtar kelimeler engellendi.

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