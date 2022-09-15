Çin’den Rusya’ya teklif: Yeni düzeni birlikte kuralım

Orta Asya ülkesi Özbekistan’ın doğusunda yer alan tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı arefesinde, Pekin’den kritik bir açıklama geldi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, ülkesinin, “daha adil ve makul bir dünya düzeni için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu açıkladı. Ülke basınına demeç veren Yang’ın açıklamaları, Pekin’deki bir toplantıda Rusya Büyükelçisi Andrey Denisov ile görüşmesi sonrasında geldi. Aynı zamanda ülkenin eski Dışişleri Bakanı olan Yang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında hassas bir diyalog olduğunu vurguladı. Cinping ve Putin’in liderliğinde, “iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman doğru yolda olduğunu” ifade eden Yang, her iki tarafın da temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirini sıkı bir şekilde desteklediğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Cinping, koronavirüs salgının patlak verdiği 2019 yılından bu yana ilk kez bir yurt dışı gezisi gerçekleştirerek Semerkant’a gidecek.

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Yang Jiechi

SAVAŞTA BAĞLAR GÜÇLENDİ

İki ülke liderinin toplantıda birebir görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Putin ve Cinping, son olarak Pekin’deki Kış Olimpiyatları’nda bir araya gelmişti. Ukrayna savaşı sonrası Batı yaptırımlarına maruz kalan Rusya, Çin’den askeri destek almadı. Ancak ABD ve müttefiklerinin aksine Moskova yönetimi ile bağlarını koparmayan Çin, fosil yakıt, otomobil ve elektronik ürün gibi kalemlerde Rusya ile ticaret hacmini artırdı. Öte yandan İngiliz The Times gazetesi, ‘Putin ve Şi, yeni bir dünya düzeni çiziyor’ başlıklı haberinde, görüşmenin Rus ordusunun Ukrayna’da bataklığa saplandığı bir dönemde gerçekleştiğini, iki liderin ABD’nin gücüne meydan okumaya hazırlandığını kaydetti.

3 yıl sonra ilk yurt dışı ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üç günlük ziyaret programının ilk ayağı Kazakistan gitti. Başkent Nur-Sultan’da (Astana) Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Şi, buradan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi’nin 22. toplantısına katılacak ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in davetlisi olarak Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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