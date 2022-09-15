Dünya Çinden Rusyaya teklif Yeni düzeni birlikte kuralım
ASYA

Çin’den Rusya’ya teklif: Yeni düzeni birlikte kuralım

Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı arefesinde, Pekin’den kritik bir açıklama geldi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, ülkesinin, “daha adil ve makul bir dünya düzeni için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu açıklad

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Çin’den Rusya’ya teklif: Yeni düzeni birlikte kuralım
Vladimir Putin-Şi Cinping

Orta Asya ülkesi Özbekistan’ın doğusunda yer alan tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı arefesinde, Pekin’den kritik bir açıklama geldi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, ülkesinin, “daha adil ve makul bir dünya düzeni için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu açıkladı. Ülke basınına demeç veren Yang’ın açıklamaları, Pekin’deki bir toplantıda Rusya Büyükelçisi Andrey Denisov ile görüşmesi sonrasında geldi. Aynı zamanda ülkenin eski Dışişleri Bakanı olan Yang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında hassas bir diyalog olduğunu vurguladı. Cinping ve Putin’in liderliğinde, “iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman doğru yolda olduğunu” ifade eden Yang, her iki tarafın da temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirini sıkı bir şekilde desteklediğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Cinping, koronavirüs salgının patlak verdiği 2019 yılından bu yana ilk kez bir yurt dışı gezisi gerçekleştirerek Semerkant’a gidecek.

Yang Jiechi
Yang Jiechi

SAVAŞTA BAĞLAR GÜÇLENDİ

İki ülke liderinin toplantıda birebir görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Putin ve Cinping, son olarak Pekin’deki Kış Olimpiyatları’nda bir araya gelmişti. Ukrayna savaşı sonrası Batı yaptırımlarına maruz kalan Rusya, Çin’den askeri destek almadı. Ancak ABD ve müttefiklerinin aksine Moskova yönetimi ile bağlarını koparmayan Çin, fosil yakıt, otomobil ve elektronik ürün gibi kalemlerde Rusya ile ticaret hacmini artırdı. Öte yandan İngiliz The Times gazetesi, ‘Putin ve Şi, yeni bir dünya düzeni çiziyor’ başlıklı haberinde, görüşmenin Rus ordusunun Ukrayna’da bataklığa saplandığı bir dönemde gerçekleştiğini, iki liderin ABD’nin gücüne meydan okumaya hazırlandığını kaydetti.

3 yıl sonra ilk yurt dışı ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üç günlük ziyaret programının ilk ayağı Kazakistan gitti. Başkent Nur-Sultan’da (Astana) Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Şi, buradan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi’nin 22. toplantısına katılacak ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in davetlisi olarak Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Çin'den Rusya'ya tam destek: Ne olursa olsun iş birliğimizi güçlendireceğiz
DÜNYA
Çin'den Rusya'ya tam destek: Ne olursa olsun iş birliğimizi güçlendireceğiz

Çin'den Rusya'ya askeri yardım
DÜNYA
Çin'den Rusya'ya askeri yardım


Ucuz konut içintarihi fırsatı kaçırmayın

Ucuz konut için
tarihi fırsatı kaçırmayın

​T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat.
Bir buçuk ay önce evlenmişti

Bir buçuk ay önce evlenmişti

'Sessiz olun' uyarısı sonrası bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü.
Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu

Gaziantep'te kan donduran olay: Anne ve baba tutuklandı.

Bakan Kurum tarihi projedeki rakamları açıkladı.

​Sosyal konutta merak edilen soru yanıt buldu.

​Kapadokya'da peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama.

​İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı.

​Fitch 2022 yılı büyüme tahminini yayımladı

​Koronavirüs Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede.
Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de
Hayat

Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de

İstanbul Beyoğlu’nun ardından Başkente taşınan Kültür Yolu Festivali yarın Çanakkale’de başlıyor. Sanatın her dalına ev sahipliği yapacak Troya Kültür Yolu Festivali’nde bir çok etkinlik düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Kordon’dan antik kentlerine kadar şehrin her köşesine yayılan festival, Çanakkale’ye çok yakışacak” dedi.
Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde
Gündem

Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağı müjdesini verdi. 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük. Yurtlarımız donanımlı birer yaşam merkezi haline geldi. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşıladı. İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekorluk bir talep karşılama gerçekleştirdik” dedi.
FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste
Gündem

FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste

İstanbul Eyüpsultan’da bir okulda müdür yardımcısı olan M.Ş., FETÖ yapılanmasına karşı çıkınca hayatı karardı. FETÖ’cü öğretmenlerin planıyla 6 öğrenci “Bizi taciz etti” diye M.Ş.'den şikayetçi oldu. Kumpas kurulan M.Ş., FETÖ’cü savcı, hakim, adli tıpçı ve Yargıtay üyeleri eliyle 18 yıl hapis cezası aldı. Öğrenciler M.Ş.’ye iftira attıklarını beyan etti ancak M.Ş. hâlâ cezaevinde. Prof. Dr. Muharrem Özen, M.Ş.’nin yeniden yargılanması gerektiğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.