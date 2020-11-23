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Dünya Çinden mikrodalga silah itirafı Hintli askerler diri diri pişti
ASYA

Çin'den mikrodalga silah itirafı: Hintli askerler diri diri pişti!

Çinli Profesör Jin Canrong şoke edici açıklamalarda bulundu. Canrong Ağustos ayında Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliğinde Çin’in, Hintli askerlere karşı mikrodalga silahı kullandığını itiraf etti. Canrong, Çin ile Hindistan’ın Ağustos ayında karşı karşıya geldiği sınır gerginliğinde, Çin tarafının mikrodalga silahı kullandığını söyledi. Profesör Jin olayı tarif ederken, Hintli askerlere vücudu ısıtarak tahrişe ve ağrıya neden olan yüksek frekanslı elektromanyetik darbelerle saldırdıklarını belirterek, " Hintli askerler diri diri pişti" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çin'den mikrodalga silah itirafı geldi.
Çin'den mikrodalga silah itirafı geldi.

Çin’de Renmin Üniversitesi'nde bir konferansta konuşan Çinli Profesör Jin Canrong, Ağustos ayında Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliğinde Çin’in, Hintli askerlere karşı mikrodalga silahı kullandığını itiraf etti.

DHA
Jin Canrong


Çin ile Hindistan arasında yeni gerilim yaşandı. Çin’de Renmin Üniversitesi'nde bir konferansta konuşan Çinli Profesör Jin Canrong, Ağustos ayında Çin ile Hindistan arasındaki sınır gerginliğinde Çin’in, Hintli askerlere karşı mikrodalga silahı kullandığını itiraf etti.
VAHŞET: HİNTLİ ASKERLER DİRİ DİRİ PİŞTİ
Canrong, Çin ile Hindistan’ın Ağustos ayında karşı karşıya geldiği sınır gerginliğinde, Çin tarafının mikrodalga silahı kullandığını söyledi. Profesör Jin olayı tarif ederken, Hintli askerlere vücudu ısıtarak tahrişe ve ağrıya neden olan yüksek frekanslı elektromanyetik darbelerle saldırdıklarını belirterek, " Hintli askerler diri diri pişti" dedi.
SAHTE HABER DEDİLER
Canrong'un iddiası Hint Ordusu tarafından yalanlandı. Prof Jin’in Himalayalar’daki olay hakkındaki iddiasını "sahte haber" olarak adlandıran Hint Ordusu, " Kabul edilemez bir olay" dedi.

Hindistan- Çin arasında yeni gerilim: Savaşın eşiğine geldiler
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Hindistan- Çin arasında yeni gerilim: Savaşın eşiğine geldiler



İNGİLTERE VE ABD İNCELEME İSTEDİ
Diğer yandan İngiltere Savunma Seçim Komitesi Başkanı ve Milletvekili Tobias Ellwood, mikro dalga silahının kullandığına işaret ederek “Çinlilerin bir süredir bu tür silahları araştırdığını ve geliştirdiğini biliyoruz. Bunun araştırılması gerektiğini gösteren yeterli kanıt var” dedi. ABD'nin istihbarat servisi CIA ise, Hint askerlerinin Çin'in elektromanyetik darbe silahı tarafından 'diri diri pişirildiği' iddiaları karşısında araştırma yapacağı belirtildi.

Silahlara Veda: Çin-Hindistan Savaşı'nda cephe hattı dijital
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Geçtiğimiz ay Hindistan, Çin ile girdiği sınır anlaşmazlığı çatışmasında 20 askerini kaybetti. Hindistan'ın bu konuya tepkisi ise TikTok gibi 59 Çinli şirketi ülkede yasaklamak oldu. Dataya hükmedenin dünyaya hükmedeceği bu yeni gerçekte birçok ülke bu konuda almadığı tedbirlerin bedelini çok uzak bir tarihte değil 10 yıl içerisinde ödemeye başlayacak. Peki yeni gerçekte neler oluyor? Çin-Hindistan savaşı nasıl dijitale kaydı? Gelin birlikte inceleyelim


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