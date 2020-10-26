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Dünya Hindistan- Çin arasında yeni gerilim Savaşın eşiğine geldiler
ASYA

Hindistan- Çin arasında yeni gerilim: Savaşın eşiğine geldiler

Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti. Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Hindistan ile Çin arasındaki gerilim devam ediyor.
Hindistan ile Çin arasındaki gerilim devam ediyor.

Hindistan- Çin arasında yeni gerilim... Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti.

Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

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Öte yandan Hindistan, Çin ile yaşadığı gerilimin ardından füze denemelerini sürdürüyor. Hindistan Deniz Kuvvetleri, tatbikat sırasında savaş gemisi Prabal’ın, KH-35 Uran gemisavar füzesini fırlatmasının görüntülerini yayınladı.

Hindistan, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), yüksek hızlı sarf edilebilir hava hedefi Abhyas ve süpersonik seyir füzesi BrahMos füzlerini Hint Okyanus'unda test etti. Önceden belirlenen hedeflerin 150 kilometre mesafeden başarıyla vurulduğu belirtildi. Hindistan'ın gerçekleştirdiği tatbikatın son dönemlerde Çin ile yaşanan gerilime bir mesaj olduğu ifade edildi.


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