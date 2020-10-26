Hindistan- Çin arasında yeni gerilim: Savaşın eşiğine geldiler

Imran Khan'ın BM konuşması tekrar gündeme geldi: Peygamber kalbimizdedir. O hakarete uğradığında bizi incitir

Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın geçen yıl BM'de yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Khan konuşmasında 'Sadece bir İslam var. Ve takip ettiğimiz İslam budur. Peygamber Efendimizin (SAV). Peygamber kalbimizdedir. O hakarete uğradığında bizi incitir' ifadelerini kullanmıştı.