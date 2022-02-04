Dünya Çinden Rusyanın güvenlik garantileri tekliflerine destek
ASYA

Çin'den Rusya'nın güvenlik garantileri tekliflerine destek

Çin, Rusya’nın ABD ve NATO'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerine destek verdi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in başkent Pekin’de yaptıkları görüşmenin ardından imzalanan ortak bildiriyi yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Çinden Rusyanın güvenlik garantileri tekliflerine destek
Çin'den Rusya'nın güvenlik garantileri tekliflerine destek.

Dünyada azınlığı temsil eden çeşitli güçlerin, uluslararası sorunların çözümünde tek taraflı yaklaşımları savunduklarına işaret edilen bildiride, “Söz konusu odaklar, güç politikalarına başvurmaya ve diğer devletlerin içişlerine müdahale etmeye devam ediyor.” denildi.

Demokrasinin evrensel bir değer olduğunun kaydedildiği bildiride, “Halklar, belirli bir devletin özelliklerine karşılık demokrasi uygulama biçimlerini ve yöntemlerini seçme hakkına sahiptir. Bir devletin demokratik olup olmadığına karar verme hakkı da yalnızca halkına aittir.” ifadelerine yer verildi.

Bildiride, devletlerin, başka devletlere “demokrasi standartlarını” dayatma hakkına sahip olmadığı vurgulanırken “Bu tür hegemonya kurma girişimleri, küresel ve bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Rusya’nın Tayvan konusunda Çin’e destek verdiği bildiride, “Rusya, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha teyit eder ve Tayvan'ın bağımsızlığına her şekilde karşı çıkmaktadır.” denildi.

ABD’nin Asya-Pasifik stratejisine eleştiri

Bildiride, Çin ise Rusya’nın güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO’ya ilettiği tekliflere destek verdi.

Rusya ve Çin’in, NATO’nun genişlemesine karşı çıktıklarının vurgulandığı bildiride, şunlar kaydedildi:

“NATO’yu, Soğuk Savaş döneminin ideolojik yaklaşımlarından vazgeçmeye, diğer ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve çıkarlarına, uygarlık, kültürel ve tarihsel yollarının çeşitliliğine saygı duymaya çağırıyoruz.”

Bildiride, Çin tarafının, Rusya’nın Avrupa'da uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturmak için öne sürdüğü teklifleri de desteklediği belirtildi.

Asya-Pasifik bölgesinde ABD tarafından uygulanan stratejinin olumsuz etki yarattığına işaret edilen bildiride, bölgede çeşitli askeri blokların kurulmasına da karşı çıkıldığının altı çizildi.

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ABD'den dikkat çeken Rusya iddiası: İşgal için sahte videolar hazırlıyorlar
FOTOĞRAF 23
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Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atıldı.
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Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var\" dedi.
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Kirby, Rusya’nın Ukrayna ordusu veya istihbarat güçleri tarafından \"Rus egemen topraklarına veya Rusça konuşan insanlara karşı\" bir saldırı düzenlemeyi planladığına inandığını ifade etti.
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Kirby, \"Bu sahte saldırının bir parçası olarak, Rusya’nın yas tutanları ve yıkılan yerlerin görüntülerini tasvir eden cesetler ve aktörler içeren çok çarpıcı bir propaganda videosu hazırlayacağına inanıyoruz\" dedi.
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Kirby, söz konusu videolarda planın bir parçası olarak Ukraynalı askerlerin kullandığı teçhizatın Batı tarafından tedarik edildiğini göstermek olacağını ve bunu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı misillemelerini daha da haklı çıkaracağını belirtti.
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Bu sahte videoların Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için bahane olacağını ifade eden Kirby, \"Geçmişte Ruslar tarafından bu tür faaliyetler gördük ve bunu dile getirmenin önemli olduğuna inanıyoruz\" dedi.
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Kirby ayrıca, “Deneyimlerimiz sayesinde buna benzer çok az planın Rus hükümetinin en üst düzey isimleri tarafından onaylanmadığını söyleyebilirim\" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'ya karşı askeri hamle yapması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.
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AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, \"Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız.\" dedi.
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Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin böyle bir durumda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.
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Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı hakkında daha önce tutumlarını açıkladıklarını, Rusya'ya saldırganlıktan kaçınma ve gerginliği düşürme çağrısında bulunduklarını hatırlattı.
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Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu ifade eden Von der Leyen, \"Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık.\" diye konuştu.
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Slovenya Başbakanı Jansa da AB ülkelerinin ortak tutum içinde hareket ettiğini belirterek, \"Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız.\" ifadelerini kullandı.
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Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırında ve 2014'te bu ülkeden ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınak yapıyor. Jane's Intelligence gibi askeri istihbarat kaynakları, Rusya'nın kısa menzilli İskender füzelerini de konuşlandırdığından söz ediyor.
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Kremlin ise bu konuda ayrıntılı bilgi vermiyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın kendi topraklarında askeri birliklerini ne şekilde hareket ettireceğinin kendi içişleri ile ilgili bir konu olduğunu ifade etti.
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Kırım'dakiler de dahil olmak üzere bazı askeri birliklerin tatbikat yaptığı belirtildi. Ancak Peskov, Ukrayna'yı da \"provokasyon\" ile suçladı.
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Ukrayna istihbarat kaynaklarının BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Rusya 14 bin askerden oluşan ekstra birlikler sevk etmiş durumda.
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ülkenin doğu sınırında ve Kırım'da Rusya'nın 40'ar binden toplam 80 bin askerinin olduğunu söylüyor.
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NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırganlığının ağır bedelinin olacağını, Rusya gerginliği düşürürse güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
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NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, \"Ukrayna ve çevresindeki durum\" ile ilgili açıklama yaptı.<br><br>Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, \"Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz.\" ifadesi yer aldı.
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\"Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz.\" denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı.
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Açıklamada, \"Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır.” ifadesine yer verildi.<br><br>Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi.
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ABD'den dikkat çeken Rusya iddiası: İşgal için sahte videolar hazırlıyorlar
Rusya-Ukrayna hattında gerilim tırmanırken ABD Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi.
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