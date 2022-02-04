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POLİTİKA

HDP’li Feleknas Uca'dan NATO ve AB’ye "Türkiye’ye müdahale" çağrısı

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK hedeflerinin “Kış Kartalı” hava harekatıyla vurulması sonrası HDP vekili Feleknas Uca, Türkiye'yi "soykırımla" suçladı. Uca, "Uluslararası güçler neye yarıyor?" diyerek NATO ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye müdahale etmeleri için çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’li Feleknas Ucadan NATO ve AB’ye Türkiye’ye müdahale çağrısı
Feleknas Uca

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik “Kış Kartalı” hava harekatı düzenlenmiş, üç farklı bölgede 80'e yakın hedef vuruldu.

Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları yerle bir edildi.

SOYKIRIM SUÇLAMASI

Terör örgütüne operasyonu kınayan HDP'den, Türkiye'yi hedef alan bir açıklama daha geldi. HDP vekili Feleknas Uca, Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladı. Peşinde de Türkiye'ye müdahalede bulunmaları için NATO ve AB'ye çağrı yaptı.

"NE İŞE YARIYORSUNUZ?"

Uca, Türkiye'yi "Avrupa ne için var? NATO ne için var? Uluslararası güçler neye yarıyor? Dünya devletleri ne için var? Ezidi soykırımını izlemek için mi varlar? Açıkça söylememiz gerekir. Avrupa’nın sessizliği soykırımı onaylamak anlamına gelir" sözleriyle hedef aldı.

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