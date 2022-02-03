Sözde doğa savunucusu Kazdağları Dayanışması PKK'ya operasyona karşı

Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik önceki gece “Kış Kartalı” hava harekatı düzenlendi. Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları yerle bir edildi.

Kendilerini "doğa ve yaşam savunucuları" olarak tarif eden Kazdağları İstanbul Dayanışması, bu gelişme sonrası bir paylaşım yaparak terör örgütü PKK'ya operasyona karşı çıktı.

TERÖR OPERASYONUNA 'SAVAŞ' DEDİLER

Terör operasyonu için "savaş" deyip, harekatın ekolojik yıkıma neden olduğunu savundu. Paylaşımda, "Türkiye Mahmur, Şengal ve Derik’e hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda yaralı ve can kaybı var. Savaşlar en büyük ekolojik yıkımları beraberinde getirir!" ifadelerine yer verdiler.

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Türkiye Mahmur, Şengal ve Derik’e hava saldırısı düzenledi.



Çok sayıda yaralı ve can kaybı var.



Savaşlar en büyük ekolojik yıkımları beraberinde getirir!#SavasaHayır #ekokırım pic.twitter.com/v2fqu2Vky6 — Kazdağları İstanbul Dayanışması (@kazdaglariist) February 2, 2022

Operasyon kapsamında üç farklı bölgede 80'e yakın hedef vurulmuştu. HDP de yaptığı yazılı açıklamayla operasyonları kınamıştı. Açıklamada, "HDP olarak, bu saldırıyı ve saldırın arkasında olan bütün güçleri kınıyoruz." denilmişti.

GÜNDEM Bir gece ansızın: Savaş uçaklarımız 80'e yakın PKK hedefini yerle bir etti