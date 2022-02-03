Bir gece ansızın: Savaş uçaklarımız 80'e yakın PKK hedefini yerle bir etti

Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik önceki gece “Kış Kartalı” hava harekatı düzenlendi. Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları yerlebir edildi. Harekatı bizzat Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesiyle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki harekat merkezinden sevk ve idare etti.

“DERİN HAREKAT”

Kış Kartalı Hava Harekatının düzenlendiği noktalar, sahada MİT’in uzun süreli istihbarat çalışmaları sonucu belirlendi. Harekat, teröristlerin beklemedikleri bölgelere yönelik “derin harekat” konseptinde icra edildi. Birbirine çok uzak noktalardaki hedeflere eş zamanlı hava harekatı düzenlendi. Gerek planlama, gerek icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece terörist unsurlar ve kullandıkları yapılar hedef alındı. Harekat devam ederken teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı istihbaratı geldi. Hassas nokta atışlarla, tek sivile zarar verilmeksizin operasyon başarıyla tamamlandı.

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SINIRDAN 165 KM İÇERİDE

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta 6 farklı üsten havalanan savaş uçaklarının yanısıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA’lar da görev aldı. Uçaklar, Irak sınırından 165 km derinlikteki Karacak ve 85 km derinlikteki Sincar ile Suriye sınırından 9 km derinde yer alan Derik’teki hedefleri tam isabetle vurdu.

60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı’nda 3 farklı bölgede 80’e yakın hedef tahrip edildi. Savaş uçakları, 85 sorti uçuşla hedefleri tek tek imha etti. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan mühimmat depolarında peş peşe patlamalar meydana geldi.

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Karacak’taki toplantıdanPKK’ya önemli kayıplar nverdirildiği değerlendiriliyor.

ELEBAŞLARI TOPLANTIDA VURULDU

Karacak’ta PKK elebaşlarının toplantı yaptığı bir bina da vuruldu. Terörist unsurlar Kandil boyunca İHA’larla iz sürülerek MİT tarafından hassas takiple tespit edildi. Harekatın düğmesine, MİT’in sahadan aldığı istihbarat sonucu bu toplantı devam ettiği esnada basıldı. MİT’in düzenlediği nokta operasyonlardan kaçıp Karacak ve ABD korumasındaki Derik’te bulunan üs bölgelerine geçen elebaşları, sığındıkları sözde korunaklı bölgelerde avlandı. ABD kontrolündeki noktaya düzenlenen harekat, PKK’ya desteğini sürdüren ABD’ye de önemli bir mesaj olarak görülüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

İnlerini başlarına yıktık

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, harekatın BM Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için icra edildiği vurgulandı. Harekat sonrası personele hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu açıklamaları yaptı: “Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nefesini enselerinde hissettiler. Aranan listesinin her kategorisindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İlerleyen saatlerde harekata ilişkin kesin sonuçları alacağız. PKK’da çöküş hızlandı. Elebaşları da bunları anladı. Temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmaları.”

‘Kartal’ların üçüncüsü

Hava Kuvvetleri 15 Haziran 2020’de eş zamanlı olarak Sincar, Mahmur, Zap, Haftanin, Avaşin, Kandil, Darabi, Karacak Dağı’na Pençe Kartal harekatı düzenlemiş, 81 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti. 10 Şubat 2021’de ise Gara bölgesindeki Siyana’ya hava indirme yapılarak Pençe Kartal-2 Operasyonu başlatılmış, 48’i ölü 2’si sağ 50 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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PKK’nın can damarı vuruldu

TSK’nın vurduğu Sincar, PKK tarafından ikinci Kandil olarak değerlendiriliyor. Suriye ile Irak sınırının kesiştiği noktada bulunan bölge, teröristler tarafından iki ülke arasında geçiş noktası olarak kullanılıyor. Teröristlerin silah trafiği de yine lojistik merkezi konumundaki Sincar’dan sağlanıyor. Teslim olan teröristlerin anlatımlarına göre PKK, Sincar’da tünellerle adeta yeraltı şehri kurdu. Sözde askeri eğitim merkezleri ve karargahların yer aldığı tünellerde sahra hastanesi bile var. Çatışmalarda yaralanan teröristler burada tedavi ediliyor. Örgütün önemli silah depolarının de yer aldığı Sincar, ayrıca İran destekli milislerle PKK arasındaki ilişkinin de sağlandığı yer. Sincar’daki PKK’lı teröristlerin bir bölümünün İran destekli milis gücü Haşdi Şabi’den maaş aldığı biliniyor.

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OYNAT 00:50 ​Coşkun Başbuğ TVNET'te açıkladı: ​Operasyonun ismi neden Kış Kartalı? Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET canlı yayınında Irak ve Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Kış Kartalı Harekatı ile ilgili konuştu. Harekatın isminin ABD'ye mesaj vermek için 'Kış Kartalı' olduğunu belirten Başbuğ, 'ABD'nin devlet simgesi kartal. Devlet 'Biz senin gibi kağıttan kartal değiliz. Demirden kartalız. Hedefi gördüğümüzde pençeyi gece gündüz takar getiririz' diyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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MAHMUR’UN ARKA BAHÇESİ

Karacak ise örgütün kuluçka merkezi olarak bilinen Mahmur Kampı’nın arka bahçesi konumunda. Küçük yaşta kaçırılıp ailelerinden koparılan ve örgüt üyelerinin gayrimeşru ilişkilerinden doğan çocuklar, önce Mahmur’a getiriliyor. Burada örgüt üyesi ailelerin yanında ideolojik eğitimden geçirilen çocukların bir sonraki durağı ise Karacak Dağı oluyor. 13-14 yaşlarında Mahmur’dan Karacak’a sevk edilen çocuklar, burada sabotaj, saldırı ve sözde özel kuvvet eğitimi alıyor. Karacak’ta sayıları yüzlerle ifade edilen teröristlerin temel ihtiyaçları Mahmur’dan sağlanıyor. Karacak ayrıca operasyonlardan dolayı Kandil’den kaçan PKK elebaşlarının sığındığı yerlerden biri. Bölge, 2018 yılında da TSK tarafından 30 uçakla vurulmuştu.

ABD MÜHİMMATI ÖNCE DERİK’E GELİYOR

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin bölgedeki en büyük kamp alanlarından biri de Derik’te. Bölge, PKK’lı teröristlerin koordine edilip örgütün Suriye ayağının yönetildiği merkez konumunda. PKK’nın sözde Suriye sorumluları da toplantı ve önemli kararları Derik’teki kamplarda alıyor. PKK’nın Suriye’deki Kandil’i olarak adlandırılan Derik’te, başta ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere bölgede bulunan birçok asker ve istihbarat elemanı, teröristlerle birlikte kalıyor. Yabancı askerler PKK’lı teröristlere Derik’teki kamplarda çeşitli eğitimler veriyor. Terör örgütü burada kendi kontrolündeki bölgelerde ABD ve Rusya kalkanında çıkardığı petrolü satıyor. ABD’nin PKK’ya gönderdiği mühimmatlar da ilk önce Derik’e geliyor ve buradan Suriye’deki PKK kamplarına dağıtılıyor.

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GÜNDEM MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi