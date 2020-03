Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki: Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı." dedi.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Mart 2020

Trump, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız." ifadelerini kullanmıştı.