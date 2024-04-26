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Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? TCKN numarası ile ödeme listesi

"Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde yapılmıştı. Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler yeni ayın ödeme takvimine çevrildi. Peki Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? TCKN numarası ile ödeme listesi

11:18 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Aile Destek ödemeleri
Aile Destek ödemeleri

"Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? TCKN numarası ile ödeme listesi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.

MAYIS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Programı mayıs ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

#Aile Destek Ödemeleri
#Aile Destek
#Aile Destek Programı
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