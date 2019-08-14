Dünya Çinin suçlamalarına Trumptan yanıt Anlayamıyorum
AMERİKA

Çin'in suçlamalarına Trump'tan yanıt: Anlayamıyorum​

Çin'in suçlamalarına Trump'tan yanıt: Anlayamıyorum

Hong Kong'daki protestolar için bazı kesimlerin kendisi ile ABD'yi suçladığını, ancak bunun nedenini anlayamadığını belirten ABD Başkanı Trump, "İstihbaratımız bizi, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirdi. Herkes sakin ve güvende olmalı" açıklamasında bulundu. 3 Nisan'da Hong Kong'da hüküm giyen ya da haklarında suçlama iddiaları olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı parlamentoya sunulmuştu.

Haber Merkezi AA IHA
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping.

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’da hükümete karşı devam eden protestolar sebebiyle ABD’nin suçlu gösterilmesini ‘anlayamadığını’ söyledi.

  • Twitter hesabı üzerinden Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar hakkında açıklamada bulunan Trump, bazı grupların durumdan ABD’yi suçladıklarını belirtti. Trump, “Birçok kişi, Hong Kong’da devam eden problemler hakkında beni ve ABD’yi suçluyor. Sebebini hayal edemiyorum. İstihbaratımız Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri kuvvetlerini taşıdığı yönünde az önce beni bilgilendirdi. Herkes sükunet ve emniyet içinde olmalı” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Çin ordusuna ait bazı kamyonların Hong Kong sınırına sevk edildiğini gösteren bir videoyu da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Protestocuların bastığı Hong Kong Havalimanı'nda uçuşlar iptal
OYNAT 01:29
Protestocuların bastığı Hong Kong Havalimanı'nda uçuşlar iptal
Hong Kong'da, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na 5 binden fazla protestocunun gösteri yapması nedeni ile bütün uçuşlar iptal edildi.

Çin ordusundan Hong Kong sınırına yığınak

Diğer yandan, Çin ordusundan çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların dün Hong Kong'un sınırında bulunan Şıncın kentine gelişine ilişkin görüntüler, Çin'in sosyal paylaşım medyası Veybo'ya düşmüştü.

  • Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Baş Editörü Hu Şicin, Twitter'dan, askeri araçların Şıncın'a gönderilmesinin protestoculara "uyarı" olduğunu öne sürmüştü.

Şıncın'da geçen hafta 12 bin polisle "isyanla mücadele" senaryolarına yönelik tatbikatların ardından söz konusu takviye dikkati çekti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

  • Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

  • Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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