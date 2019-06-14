Dünya Hong Kongta kaos
ASYA

Hong Kong’ta kaos

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde zanlıların ana kara Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protestolarda 11 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Biber gazı, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
Biber gazı, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

CNN’in haberine göre, yasal düzenlemeye karşı on binlerce kişi, hükümet binaları önünde toplanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda 79 kişi yaralandı.

Yaralananlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca yetkililer, gösteriler sırasında yaralanan 79 kişiden 22’sinin polis memuru olduğunu kaydetti.

ŞEMSİYELER BAŞ ROLDE

Haberde yaklaşık 5 bin polisin, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalıştığı vurgulanırken, buna karşılık şemsiye ve koruyucu gözlük kullanan göstericilerin polis tarafından korunan parlamento binasına ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi.

Hong Kong Emniyet Müdürü Stephen Lo Wai-chung ise hükümet binaları önünde göstericilerle polis güçleri arasında çok ciddi çatışmaların yaşandığını belirterek, biber gazı, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldıklarını savundu. Stephen Lo, protestolar sırasında 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

  • Çin: Organize isyan girişimi
  • Çin yönetimi ise protestolara karşı Hong Kong yönetimini desteklediğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Hong Kong yönetiminin arkasında olduklarını belirterek, protestoları, “organize bir isyan girişimi” şeklinde tanımladı.
  • Avrupa Birliği’nin (AB) gösterilere saygılı olunması çağrısını kınadıklarını ifade eden Gıng, “barış ve huzura kasteden gösterilere hiçbir ülkenin saygı göstermeyeceğini” söyledi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’da devam eden gösterilere ilişkin Çin ile Hong Kong’un sorunun çözümünde uygun bir yol bulacağına inandığını bildirdi.
  • Sabotaj

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