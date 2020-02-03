Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlibde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 3 sivil, 5 asker şehit oldu
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 3 sivil, 5 asker şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İdlib'de rejimin saldırısında 5 asker, 3 sivil vatandaşın şehit olduğu duyurdu. 1 milyona yakın insanın Türkiye sınırına doğru ilerlediğini söyleyen Erdoğan, "Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ortak basın toplantısında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum.

  • Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz.

Necip Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları verdik.

İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik.

"5'i asker 8 şehidimiz var"

  • Bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu.
  • Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz.

"Herkes yükümlülüğünü bilmeli"

Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum.

"Türkiye'ye minnettarız"

  • Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız.

Rusya’da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımını bekliyoruz.

Ukrayna'daki FETÖ yapılanması konusunda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum."

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