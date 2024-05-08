2024 MSÜ tercih sonuçları erişime açılma tarihi için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler MSÜ tercih sonuçları tarihine çevrilecek. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

FİZİKİ YETERLİLİK MÜLAKATINDA PERFORMANS KOŞULLARI NELER OLACAK?

Fiziki yeterlilik mülakatına katılım sağlayacak olan kadın ve erkek adayların barfikste açık tutuşta bekleme, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu performansları değerlendirilecek. İşte, kadın ve erkek adaylarda aranan performans koşulları;

Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4’ünden 1 (bir) ve üzeri puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puanı hesaplanmayan veya 0 (sıfır) puan alan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.

HANGİ OKUL HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE ALACAK?

Harp Okulları bünyesinde yer alan her branşın puan türleri farklı olacak. İşte, İstediğiniz okula girebilmek için hangi puan türlerine sahip olmanız gerektiğini ifade eden tablo;







