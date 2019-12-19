Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli paralarla ticaret aciliyet kazanmıştır
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli paralarla ticaret aciliyet kazanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da katıldığı Kuala Lumpur Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzelenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin "Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü" oturumunda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak için geldiği Malezya'da ülkenin kralı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak için geldiği Malezya'da ülkenin kralı ile görüştü

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız.

  • İslami Finans meselesini gündemimize almalıyız. Faiz yerine üretimi, ticareti merkezine alan sistemin Malezya'da önemli bir yeri var.

Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir. Bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Açılış konuşması yaptığı sırada İslam dünyasındaki karışıklıklara da değinen Erdoğan ''İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir'' dedi.

2003 senesinde yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş bulunuyoruz.

Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız.

Kimi ülkeler teknolojide önemli mesafeler ele aldı. Biz de bunu savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Çok genç bir nüfusa sahibiz.

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