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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği: Cenevre'den Malezya'ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 20.30'da (TSİ) Malezya'ya gitmek üzere, resmi temaslar için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinden ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'den ayrıldı.

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