Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli otomobili 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli otomobili 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'da DEİK İş Konseyi toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'da DEİK İş Konseyi toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İlişkilerimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Ukrayna bizim için stratejik ortak. İş dünyamıza ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor.

  • Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki yatırımları 3.5 milyar doları aşıyor.

"Geçen yıl Ukrayna'dan 20 bin kişi tedavi olmaya Türkiye'ye geldi"

Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi.

  • Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri yabancı yatırımcı olarak görmüyoruz, küresel yatırımcı olarak görüyoruz.

Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisidir. İhracatımız 181 milyar dolara ulaştı.

Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 70'e çıktı.

Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz."

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