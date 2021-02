Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Wilders'a soruşturma

Hollanda'da İslam ve Türkiye düşmanı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders yine haddini aşarak sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş, 'terörist' ifadesini kullanmıştı. Tepkilerin art arda geldiği olayın ardından yetkililer harekete geçti.

Erdogan heeft zelfs aangifte tegen me gedaan in Turkije en wil me daar achter de tralies. Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in NL stopt, Turkije uit de NAVO zet en de Turkse ambassadeur uitwijst!#Erdogan #Turkije #Wilders — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 15, 2021

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Kalın'dan tokat gibi yanıt

Alçak paylaşıma en güzel cevap Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelmişti. Kalın Wilders'in domuza benzeyen fotoğrafıyla 'Embesil' demişti.

Hollandalı siyasetçi Wilders 2018'de yine Türkiye düşmanlığı yaparak "Erdoğan sevicileri hemen defolsun gitsin" ifadelerini kullanmıştı.