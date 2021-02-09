AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Twitter’ın sansürüne tepki: Bunun adı dijital faşizm

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/uYyxE0fVtE — Yeni Şafak (@yenisafak) February 9, 2021

Ömer Çelik'ten satır başlıkları şöyle:

Tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz.

(Boğaziçi protestoları) Genelde kendi ülkelerindeki olaylarla ilgili anlayış bekleyenler, bizim ülkemizde olay olunca skandal açıklamalarda bulunuyor. İnsan hakları konusundaki hassasiyetimizle son derece yüksek. Yurt dışından gelen açıklamaları kabul etmiyoruz.

Türkiye’nin egemenlik haklarına dönük açıklamalar oldu.

Bu üniversiteye de öncekilerle aynı şekilde rektör atandı.

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Demokratik protesto sınırı aşıldı. Terörle ilkisaklı bazı gruplar bu işlerin içinde. Yayınlanan bildiride gördük ki mesele atanan kişiyle ilgili değil. Türkiye’nin egemenlik hakkına dönük açıklamalar oldu.

Twitter'dan Bakan Soylu ve MHP Genel Başkanı'na sansür

Sosyal medyadaki sansürler. Sayın Bahçeli ve İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun tweetlerine getiren sansür. Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar. Şimdi kafalarına göre yargı kararı olmadan subjektif, keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar. Örneğin PKK/PYD yöneticilerine onay verirken KKTC yöneticileri neden verilmiyor. Bunu neye göre yapıyorsunuz? Diyarbakır annelerinin sosyal hesapları engellendi. Bunun arkasındaki ilkeler nedir?

GÜNDEM Twitter’dan annelere sansür

Nefret suçlarını engellemek için bu kararları almak zorundayız deniyor. Şu anda en büyük nefret üreticisi olan Hollanda'daki faşistin tweetlerini neden engellemiyorsunuz. Bunları yaparken hangi mahkeme kararına göre hareket ediyorsunuz? Sosyal medyada ulusal iradeleri aşan, kavga eden, milli egemenlikle, hukukla kavga eden birer mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. Bu arkasında dijital bir faşizm, diktatörlük getirecektir.

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GÜNDEM Twitter’dan Bahçeli’ye skandal sansür

Bu kriz alanı siber alandır. Bu alana mantıklı ve ilkeli yaklaşım getirmeleri gerekir. PKK/PYD yöneticilerin hesapları açık, Türkiye'deki siyasetçilerin hesaplarını kapatıyorsun, Diyarbakır'daki annelerin hesaplarını kapatıyorsun, neye göre yapıyorsun? Bunun mantığı nedir? Hangi ilke ve prensibi göre yapıyorsunuz?

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GÜNDEM Twitter’dan Bakan Soylu’nun tweetine engelleme

Macron'a tepki

Biz bunun yanı sıra dünyadaki nefret suçu ile ilgili mücadele konusundaki yasalar ve yasal düzenlemelerin nereye varacağı konusunda hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Fransa'daki yasayı yakın bir şekilde takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği mesajlarla bütün müttefiklerimizle yararlı ve verimli bir ilişki içerisine girmemiz gerektiğini net bir şekilde iletiyoruz. Buna Fransa'da dahildir. Çok eski bir müttefikimizdir. Bu çerçevede Türkiye-Fransa ilişkilerinde üslup meselesi son derece önemli bir mesele haline geliyor. Sayın Macron'un sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen Türk dış politikasıyla ilgili olarak, Karabağ'da, Suriye'de NATO'ya karşı olduğumuz doğru değil. Daha hassas bir yaklaşım bekliyoruz.

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Yeni anayasa çalışmaları

"Zaman zaman Meclis Başkanları inisiyatif aldılar, partilerle de temaslar oldu. Benim de geçmişte başında olduğu AK Parti heyeti bütün partileri ziyaret etmiştik. Nasıl bir anayasa istediğimizi onlarla tartışmıştık. O süreçler yürürken AK Parti üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yaptı. Maalesef katılımcılardan bazıları bunu yapamamışlardı. O zaman çok iyi hatırlıyorum, bugün parlamenter sisteme dönelim diyenler, doğru düzgün dengeleme sistemi, kuvvetler ayrımı sistemi getirememişlerdi.

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Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş yetki milletten geri alınamaz. Halk tarafından seçilmesi demek son derece güçlü bir Cumhurbaşkanı olması demektir. Cumhurbaşkanlığı makamının halk tarafından seçilmesinden sonra başkanlık sistemine geçiş zorunlu hale geldi. Çeşitli yerlerde eleştiriler, gündemler oluyor. Kuvvetler ayrılığı, denge denetleme sistemiyle ilgili. Partilerin bunlarla ilgili hazırlığı nedir? Nasıl bir kuvvetler ayrılığı istiyorlar? Meclis'e, hükümete nasıl bir rol biçiyorlar? Temel hak ve hürriyetler konusunda, dünyadaki yeni gelişen haklar konusunda nasıl yaklaşım koyuyorlar bunlar şeffaf bir şekilde halkın önünde tartışılması gerekir. En geniş uzlaşmayı her zaman arzu ediyoruz. Anayasa nihayetinde hukuki bir metin olsa da siyasal bir metindir. Gelecek dönemlerin nüfus cüzdanı niteliğindedir, herkesin katkı yapması gerekir."

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CHP'deki istifalar

İstifaları ve yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Bize bağlamaları zayıflıklarının göstergesi. AK Parti’yi Atatürk karşıtlığıyla suçluyorlardı. İstifa edenler gerekçe olarak partilerinin Atatürk’ten uzaklaşmasını gösterdi.

OYNAT 01:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının zamanı gelmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeriz' dedi. BiP'te paylaş

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