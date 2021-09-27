Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın S-400 restine Joe Bidendan yanıt
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Joe Biden'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan kanalında açık açık "S-400 almaya devam edeceğiz" açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'a soruldu. Biden, S-400 meselesi için "Bu konuları çoktan geçtik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın S-400 restine Joe Bidendan yanıt
ABD Başkanı Joe Biden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de, CBS News kanalına verdiği röportajda, "Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz. S-400 almaya devam edeceğiz" demesinin yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sorulan sorulardan biri de 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 açıklaması' oldu.

Beyaz Saray'ın bahçesindeki kalabalık gazeteci grubuyla karşılaşan Biden, S-400 meselesi için, "Bu konuları çoktan geçtik" diyerek kısaca yanıtladı ve gazetecilerin yanından hızla ayrıldı.

Joe Biden'ın açıklamasını, Washington'da muhabirlik yapan gazeteci Anıl Sural paylaştı.

Kararı Türkiye verir: S-400 alırız kimse karışamaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CBS televizyonunda Afganistan mesajı: Amerika orada niçin var?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CBS televizyonunda Afganistan mesajı: Amerika orada niçin var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, 'ABD'nin tabii ki çok şeyler yapması gerekir. Amerika orada niçin var? Neden var? Önce bu soruların cevabını kendisine vermesi gerek' dedi. Türkiye'de kayıt dışı 300 bin Afgan mülteci olduğunu hatırlatan Erdoğan, 'Ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez' dedi.


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