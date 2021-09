Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Joe Biden'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de, CBS News kanalına verdiği röportajda, "Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz. S-400 almaya devam edeceğiz" demesinin yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sorulan sorulardan biri de 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 açıklaması' oldu.

Beyaz Saray'ın bahçesindeki kalabalık gazeteci grubuyla karşılaşan Biden, S-400 meselesi için, "Bu konuları çoktan geçtik" diyerek kısaca yanıtladı ve gazetecilerin yanından hızla ayrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden haftasonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında ilk sorulardan biri Türkiye oldu



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CBS röportajında Rusya'dan S-400 almaya devam edilecek açıklaması soruldu



Biden, bu konuları çoktan geçtik "We've already through there" dedi

Joe Biden'ın açıklamasını, Washington'da muhabirlik yapan gazeteci Anıl Sural paylaştı.

