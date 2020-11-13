Danimarka Parlamentosundan Türkiye’ye ‘PKK’ya operasyon yaptın’ kınaması

Dünyayı umutlandıran aşıda son durum: Türkiye'ye gelecek mi? Fiyatı ne olacak?

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya ve can kayıplarına sebep olmaya devam ederken, sevindirici bir haber Alman-ABD ortaklığında geldi. Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından üretilen aşıda yüzde 90 başarı sağlandığı açıklandı. Peki bu aşı Türkiye'ye gelecek mi? Fiyatı ne kadar olacak? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı.

