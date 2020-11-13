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Dünya Danimarka Parlamentosundan Türkiyeye PKKya operasyon yaptın kınaması
AVRUPA

Danimarka Parlamentosundan Türkiye’ye ‘PKK’ya operasyon yaptın’ kınaması

Danimarka Parlamentosu, Türkiye'nin sınır ötesinde PKK/YPG’ye yönelik yaptığı operasyonları kınayarak, hükümetten Ankara yönetimine karşı daha sert bir tutum sergilemesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danimarka Parlamentosu
Danimarka Parlamentosu

Fransa’da meydana gelen saldırılarla ilgili maddelerle toplanan Danimarka Parlamentosu, Türkiye’yi hedef alan kararlara imza attı.

Parti temsilcilerinin ortak önergesiyle Türkiye, terör örgütü PKK/YPG’ye yaptığı operasyonlar nedeniyle kınandı.

Kınama metninde, “Danimarka Parlamentosu, Erdoğan'ın Suriye'de Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerdeki askeri saldırı eylemlerini kabul edilemez buluyor, Erdoğan'ın boykot çağrısını kınıyor” ifadeleri yer aldı.

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"Türkiye'ye karşı daha sert olun"

Metinde ayrıca Danimarka hükümetine çağrıda bulunularak, ‘Türkiye'ye karşı daha sert’ bir tutum sergilenmesi istendi.

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