Danimarka Parlamentosundan Türkiye’ye ‘PKK’ya operasyon yaptın’ kınaması

Fransa’da meydana gelen saldırılarla ilgili maddelerle toplanan Danimarka Parlamentosu, Türkiye’yi hedef alan kararlara imza attı.
Parti temsilcilerinin ortak önergesiyle Türkiye, terör örgütü PKK/YPG’ye yaptığı operasyonlar nedeniyle kınandı.
Kınama metninde, “Danimarka Parlamentosu, Erdoğan'ın Suriye'de Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerdeki askeri saldırı eylemlerini kabul edilemez buluyor, Erdoğan'ın boykot çağrısını kınıyor” ifadeleri yer aldı.
"Türkiye'ye karşı daha sert olun"
Metinde ayrıca Danimarka hükümetine çağrıda bulunularak, ‘Türkiye'ye karşı daha sert’ bir tutum sergilenmesi istendi.