​Almanya sokaklarına PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında iki kişinin hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından Türkiye'den art arda taziye mesajları yayınlanıyor. Son olarak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." dedi.

