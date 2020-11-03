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Dünya Almanya sokaklarına PKKlı teröristlerin isimleri verildi
AVRUPA

Almanya sokaklarına PKK’lı teröristlerin isimleri verildi

Terör örgütü PKK destekçilerinin polis korumasında eylem yapmalarına izin verildiği Almanya’da, tepki toplayan bir adım daha atıldı. Dresden şehrinde, sokaklara PKK’lı teröristlerin isimleri verildi.

Haber Merkezi Diğer
Sokak tabelalarına PKK'lı teröristlerle ilgili bilgi yazısı asıldı.
Sokak tabelalarına PKK'lı teröristlerle ilgili bilgi yazısı asıldı.

Türkiye’yi hedef alan teröristlerle ilgili “gizlilik” gerekçesiyle bilgi vermeyen, FETÖ’cülerin tamamına yakınının sığınma başvurusunu kabul eden ve PKK destekçilerinin eylemlerine polis koruması sağlayan Alman yetkililer, büyük yankı uyandıran bir adım daha attı.

FETÖ ve PKK'ya Alman zırhı
DÜNYA
FETÖ ve PKK'ya Alman zırhı

Almanya'dan FETÖ itirafı: Türkiye'nin taleplerine yardım etmedik
DÜNYA
Almanya'dan FETÖ itirafı: Türkiye'nin taleplerine yardım etmedik

Suriye'de etkisiz hale getirildiler

Dresden şehrinde 4 sokağa, Suriye’de etkisiz hale getirilen teröristler “Bager Nûjiyan, Arîn Mîrkan, Avesta Xabûr ve Hêlîn Qereçox”in isimleri verildi.

PKK'nın Suriye’deki kolu YPG’nin sözde kadın kolları şubesi YPJ destekçileri de sokak tabelası önünde saygı duruşunda bulundu.

Alman kanalında PKK propagandası
OYNAT 00:34
Alman kanalında PKK propagandası
Türkiye karşıtı skandal yayınlarıyla tepki toplayan Alman Devlet Kanalı ARD, yeni bir skandala imza attı. ARD'de yayınlanan bir TV programında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan sorusu soruldu, çok sayıda vatandaştan tepki yağdı.


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Terör destekçisi denildiğinde kızıyorlar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." dedi.
Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı
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Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.

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