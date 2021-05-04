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Dünya Denktaşın danışmanı İngiliz siyasetçi Stephen Kıbrısta en iyi yol iki devletli model
AVRUPA

Denktaş'ın danışmanı İngiliz siyasetçi Stephen: Kıbrıs'ta en iyi yol iki devletli model

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanlığını yapan İngiliz politikacı Michael Stephen, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İngiltere hükümeti ve ABD'nin Kıbrıslı Türkleri umursamadığını ve onlar için Kıbrıs'ın yalnızca stratejik bir değer olduğunu belirten Stephen, sorununun çözümü için en iyi yolun "iki devletli model" olduğunu söyledi. Stephen ayrıca, "Türkiye askeri ve bölgesel güç olma pozisyonunu, Müslüman ülkelerin KKTC'yi tanıması için kullanmalı" önerisinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Denktaşın danışmanı İngiliz siyasetçi Stephen: Kıbrısta en iyi yol iki devletli model
Michael Stephen

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanlığını yapan İngiliz politikacı ve hukukçu Michael Stephen, Britanya Kıbrıslı Türkler Derneğinin (BTCA) düzenlediği çevrim içi toplantıda, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rumlar Kıbrıs'ı Yunanistan'la birleştirmek istiyor"

1960'lı yıllardaki Rum politikacıların "Kıbrıs'ta Rum hakimiyeti kurma" veya "Kıbrıs'ı Yunanistan'la birleştirme" politikası yürüttüğünü, bugünkü Rum siyasetçilerinin de aynı hayallere sahip olduğunu aktaran Stephen, "Onlar akıllarından bu fikri çıkarana kadar Kıbrıs'ta hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı Rumların kabullenebileceği bir çözüm olması mümkün değil" dedi.

Uluslararası aktörlerin Kıbrıs sorununda rolü bulunuyor

Stephen, uluslararası aktörlerin Kıbrıs sorununun bir parçası olduğunu, BM ve Avrupa Birliğinin (AB) Rumları adanın egemen hükümeti olarak tanıyıp meşrulaştırdıklarını aktardı. AB’nin hukuka aykırı davrandığına işaret eden Stephen, Rum kesiminin garantör ülkeler İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın izni olmadan AB'ye katılamayacağını savunan hukukçuların bulunduğunu, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler izin vermediği halde Kıbrıs'ın tek bir ülke olarak birliğe kabul edildiğini anlattı.

"ABD ve AB Kıbrıslı Türkleri umursamıyor"

İngiltere'nin mevcut durumu korumaya, Kıbrıslı Türkleri iki devletli çözümden uzaklaştırmaya ve Annan Planı'nın başka bir versiyonunu kabul etmeleri için ikna etmeye çalıştığını söyleyen Stephen, "İngiltere hükümeti ve ABD, Kıbrıslı Türkleri umursamıyor. Onlar için Kıbrıs yalnızca stratejik bir değer" ifadelerini kullandı.

Türkiye pozisyonunu Müslüman ülkelerin KKTC'yi tanıması için kullanmalı

"Çin gibi güçlü bir ülke KKTC’yi tanıyabilir" diyen Stephen, Bangladeş'in daha önce KKTC'yi tanıdığını ancak baskılar nedeniyle bu kararı geri çektiğini, çoğunluğu Müslüman olan birkaç ülkenin KKTC'yi tanımasıyla sorunun değişebileceğini, Türkiye'nin, askeri ve bölgesel güç olma pozisyonunu Müslüman ülkelerin KKTC'yi tanıması için kullanması gerektiğini belirtti.

Stephen, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5 1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansta KKTC ve Türkiye'nin güvenebileceği kimsenin olmadığını, sorunun çözümünde en iyi yolun iki devletli model olduğunu vurguladı.

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