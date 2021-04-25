İngiliz basını: İngiltere KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor

Spor

Yılmaz Vural: Maç sonundaki duygusallığım değersizliği anlatıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, deplasmanda 3-2 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti, kaybolan öz güvenimizi yerine getirdi" dedi. Mücadele sonundaki gözyaşları hakkında konuşan Vural, "Maçtan sonra duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği anlatıyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de maalesef değerini bulamamış bir adam" diye konuştu. Vural, mücadelede attığı gollerle dikkat çeken Muhammet Demir için de önemli mesajlar verdi.