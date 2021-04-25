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Dünya İngiliz basını İngiltere KKTCyi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor
AVRUPA

İngiliz basını: İngiltere KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor

Birleşik Krallık'ta yayın yapan günlük gazete The Sunday Express, İngiltere hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak "resmen" tanımayı düşündüklerini duyurdu.

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İngiliz basını: İngiltere KKTCyi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor
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The Sunday Express'e açıklamalarda bulunan Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olan Whitehall'a yakın kaynaklar, İngiltere hükümetinin Türk egemenliğindeki Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak resmen tanımayı düşündüklerini ifade etti.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün aktardığına göre, Cenevre Görüşmeleri'nde uzlaşma olmazsa İngiltere, KKTC'yi tanıyacak.

İlk iş uçuşlar başlatılacak

İngilizler, ilk adım olarak KKTC'ye doğrudan uçuşları başlatacak.

Boris Johnson hükümeti görüşmelerde önereceği iki devletli çözüm planı kabul edilmezse KKTC ile diplomatik ilişkileri başlatmaya hazırlanıyor.

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