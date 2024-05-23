|
Dünya

Dev ekran halkın üzerine devrildi: Başkan adayının miting alanı savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekranın halkın üzerine düşmesi ve sahnenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Olayın ardından devlet başkan adayı Jorge Alvarez Maynez de tedbiren hastaneye kaldırıldı.

08:51 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:11 - 23/05/2024 Perşembe
AA
Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitinginde dev ekran devrildi, sahnenin çatısı çöktü
Meksika'da devlet başkan adayı Maynez'in mitinginde dev ekran devrildi, sahnenin çatısı çöktü

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekranın halkın üzerine düştü. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.



Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.

Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim." ifadesini kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü görülüyor.

Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve orada bekleyenlerin "büyük" panik yaşadığı kameralara yansıdı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, kazadan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.


#Miting
#Devlet Başkanlığı Adayı
#Meksika
#sahne çöktü
#dehşet
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Sel, fırtına ve doluya dikkat