Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov basın toplantısı düzenliyor
POLİTİKA AVRUPA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Toplantıdan görüntü.
Toplantıdan görüntü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitmişti. Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rusya ile ortak aşı anlaşması

Liderlerimiz arasında samimi bir diyalog var. Türk vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz. Rusya ile koronavirüs için ortak aşı konusunda mutabakat sağlandı.

Bölgenin iki büyük ülkesi olarak işbirliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Karabağ konusunda bir ateşkes tesis edildi. Ortak gözlem merkezimiz de kuruluyor. Burada amacımız kalıcı bir barış ve istikrar.

Türkiye olarak yaptırımlara karşıyız. Bu egemenlik haklarımıza saldırıdır. Bizim Rusya ile ilişkilerimizin sorgulanması yerine bu ilişkinin sağlıklı şekilde devam etmesine odaklanmaları gerekir.

Rusya ile Libya'da kalıcı ateşkes için çok çaba sarf ettik.

Türkiye tek çözümün siyasi olduğuna inanıyor. Ancak Hafter tam tersine inanıyor. Siyasi süreci desteklemeye devam edeceğiz.

Detaylar geliyor...

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