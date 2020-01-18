Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırısını lanetliyoruz

Spor

Comolli enkaz bıraktı

Fenerbahçe’de görevinden istifa eden Fransız spor adamının transfer ettiği oyuncuların hem sportif hem de ekonomik faturası ağır oldu. Kötü transferlere ve yoğun eleştirilere rağmen Başkan Ali Koç tarafından görevde tutulduğu 1.5 sene içerisinde 29 transfer yapan Comolli’nin aldığı oyuncuların büyük çoğunluğu fiyasko çıktı.