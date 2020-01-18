Dünya Türk müteahhitlere bombalı saldırı 2 Türk vatandaşının durumu ciddi
AFRİKA

Türk müteahhitlere bombalı saldırı: 2 Türk vatandaşının durumu ciddi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 4 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

2 Türk'ün durumu ciddi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı: En sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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