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Dünya Dışişleri Suudi Arabistanın petrol tesisine düzenlenen saldırıyı kınıyoruz
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Dışişleri: Suudi Arabistan'ın petrol tesisine düzenlenen saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri: Suudi Arabistan'ın petrol tesisine düzenlenen saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Suudi Arabistan’da petrol boru hatlarına düzenlenen saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Umman Körfezi'ndeki ticari gemilere yönelik sabotaj eylemi ile Suudi Arabistan'ın petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

12 Mayıs'ta Umman Körfezi’nde 4 ticari gemiye yönelik düzenlenen sabotaj eylemine ilişkin haberleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle, Türkiye olarak, Körfez bölgesinin güvenliğine ve bölgedeki deniz seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Suudi Arabistan’da petrol boru hatlarına düzenlenen saldırıya ilişkin ise şunları kaydetti:

  • "Diğer taraftan, 14 Mayıs'ta Yemen’deki Huti milisleri tarafından Suudi Arabistan’ın Yanbu limanındaki 2 petrol dolum tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlendiği anlaşılan saldırıyı da kınıyoruz. Bölgedeki güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında 12 Mayıs'ta sabotaja uğradığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan da ülkenin doğu bölgesindeki rezervlerden, batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna 14 Mayıs'ta drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

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