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Dünya Dmitro Kuleba Barış için Türkiyeye minnettar oluruz
AVRUPA

Dmitro Kuleba: Barış için Türkiye‘ye minnettar oluruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in beklenen görüşmesi için Türkiye’yi işaret etti. Bakan Kuleba, “Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye’ye minnettar oluruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dmitro Kuleba: Barış için Türkiye‘ye minnettar oluruz
Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in beklenen görüşmesi için Türkiye’yi işaret etti. Bakan Kuleba, “Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye’ye minnettar oluruz” dedi. Kuleba Ukrayna’nın, İstanbul’daki müzakerede sunulan önerilere Rusya’nın resmi yanıtını da beklediğini aktardı.

SALDIRIYLA İLGİLİ ASKERİ BİLGİM YOK

Kuleba ayrıca, Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentindeki bir petrol deposuna gerçekleştirilen saldırıya karıştığı iddiasına yönelik, “Ukrayna’nın buna dahil olduğu iddiasını ne onaylayabilirim ne de reddedebilirim, çünkü tüm askeri bilgilere sahip değilim” dedi.

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