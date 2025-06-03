Kurban eti dağıtımı, İslam'ın sosyal yardımlaşma ve dayanışma prensiplerini yansıtan önemli bir ibadettir. Kurban kesen kişi, kurban etini belirli kurallara göre paylaştırır ve dağıtır. İşte kurban eti dağıtımı ile ilgili temel bilgiler:
Kurban payı, kurban etinin belirli bir oranda üçe bölünerek dağıtılması anlamına gelir. Bu dağıtım şekli, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından tavsiye edilmiştir.
Kurban etlerinin mutlaka yedi fakire mi dağıtılması gerekiyor?
Kurban etlerinin mutlaka yedi fakire dağıtılması gerektiği şeklindeki anlayış doğru değildir. Kişi udhiyye kurbanını kestikten sonra bunun bir kısmını ihtiyaç sahiplerine, bir kısmını akraba ve komşularına verdikten sonra geriye kalan kısmını kendi evi için kullanabilir.
Bu hüküm adak olmayan udhiyye kurbanlarıyla ilgilidir. Vekaletle kurban kesen kuruluşların da udhiyye kurbanlarının etlerini söz verdikleri yerlerin dışına dağıtmamaları, vekalete aykırı davranmamaları gerekir.
Kurban Payı Nedir?
Kurban payı, kurban etinin belirli bir oranda üçe bölünerek dağıtılması anlamına gelir. Bu dağıtım şekli, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) tarafından tavsiye edilmiştir.
Kurban payı nasıl dağıtılır?
Kurban eti üçe bölünerek dağıtılır:
Üçte biri: Fakir ve muhtaçlara dağıtılır.
Üçte biri: Akraba, komşu ve tanıdıklara dağıtılır.
Üçte biri: Kendi evinde tüketilir veya hediye edilir.
Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/80-81).
Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, 8/413).