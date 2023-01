Dokuz şehidin ardından İşgalci İsrail'i protesto ettiler: Katliamın bedelini ödeyecekler

Cenin'in, düşmanın boğazında bir diken olarak kalacağını ve kapsamlı bir ayaklanmayı ateşleyecek yakıt olacağını aktaran Ras, "İsrail'in Cenin'de işlediği cinayet, Filistin halkına yönelik devam eden saldırıların doğal bir uzantısıdır. Düşman her an her yerde Mescid-i Aksa'da, kamplarda ve diğer yerlerde saldırıyor ve herkes hedefte." değerlendirmesinde bulundu..