İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi daha katletti

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yerle bir etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Eriha ve El-Halil kentlerindeki iki köye buldozerler eşliğinde baskın yaptı. Baskınlarda Eriha kentindeki Ed-Deyuk köyünde 6, El-Halil'e bağlı Maayn köyünde 2 ev, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkıldı. Filistinlilere ait evlerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde olduğu belirtildi. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.