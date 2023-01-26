İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi daha katletti

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İşgalci İsrail askerlerinden Cenin Mülteci Kampına saldırı
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsam Mahmud Ezriki (24) ve İzzeddin Salahat'ın (26) yanı sıra biri yaşlı kadın 9 kişinin çıkan olaylarda öldürüldüğü belirtildi.
İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.
Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.
Yılbaşından bu yana 5'i çocuk toplam 24 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürüldü.