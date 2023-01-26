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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi daha katletti

İşgalci İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı ve 9 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

11:40 . 26/01/2023 Perşembe
AA
İşgalci İsrail askerlerinden Cenin Mülteci Kampına saldırı

İşgalci İsrail askerlerinden Cenin Mülteci Kampına saldırı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsam Mahmud Ezriki (24) ve İzzeddin Salahat'ın (26) yanı sıra biri yaşlı kadın 9 kişinin çıkan olaylarda öldürüldüğü belirtildi.


Açıklamada hayatını kaybeden diğer kişilerin kimlik bilgileri henüz verilmezken, 3'ü ağır 13 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. İşgalci İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediğini, Cenin Devlet Hastanesi'ne kasıtlı olarak göz yaşartıcı gaz attığını bildiren Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütüne saldırıların durdurulması için acil toplantı çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 'en kanlı' sene

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.


Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.
Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.

Yılbaşından bu yana 5'i çocuk toplam 24 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürüldü.


İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yerle bir etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Eriha ve El-Halil kentlerindeki iki köye buldozerler eşliğinde baskın yaptı. Baskınlarda Eriha kentindeki Ed-Deyuk köyünde 6, El-Halil'e bağlı Maayn köyünde 2 ev, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkıldı. Filistinlilere ait evlerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde olduğu belirtildi. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

#batı şeria
#israil
#Filistin
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi daha katletti
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