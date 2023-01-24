İsrail'de tansiyon yükseliyor: Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine protesto

İsrail basınındaki haberlere göre, önde gelen yüksek teknoloji sektörü şirketlerinin yüzlerce çalışanı, bir saatliğine iş bıraktı. Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde toplanan göstericiler İsrail bayraklarının yanı sıra hükümetin politikalarına tepkilerini ifade eden pankartlar taşıdı.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, trafik akışının aksamasına engel olmak için zaman zaman protestoculara müdahale etti.

'Darbe' nitelemesi

Gösteriyi organize eden Yüksek Teknoloji İşçileri Protesto Grubu, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun yargı düzenlemesini "darbe" olarak niteledi ve bunun İsrail'deki yüksek teknoloji sektörüne büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti. Açıklamada, "bağımsız mahkemeler ortadan kalktığında, yenilikçilik, yatırım ve uluslararası şirketlerin de olmayacağı" uyarısı yapıldı.

İsrail Yenilikçilik İdaresinin raporuna göre, yüksek teknoloji sektörü 2021'de gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 15,3'ünü üretti ve ülke ihracatının yüzde 54'ünü bu sektör gerçekleştirdi.

İsrail'deki istihdamın yüzde 10,4'ünü karşılayan yüksek teknoloji sektörü, rapora göre "İsrail ekonomisinde merkezi rol üstlenmeye" devam ediyor.

Netanyahu hükümetinin "yargı reformu"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yasa teklifine karşı cumartesi günü başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte yüz binden fazla İsrailli, sokaklara inerek kitlesel gösteriler düzenlemişti.



