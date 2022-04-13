Donbas'a kıskaç planı: Müzakereler çıkmaza girdi

Binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarcasının yerinden olmasına neden olan Rusya-Ukrayna savaşında 48. gün geride kaldı. Geçen süreçte cephede istediği sonuçları elde edemeyerek hüsrana uğrayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çizilen askeri imajını düzeltmek için ayrılıkçıların yer aldığı Donetsk ve Luhanks kentlerinin bulunduğu Donbas bölgesini ülkenin zafer bayramı olan 9 Mayıs’a kadar ele geçirmeyi hedeflediği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail’in haberine göre, bu amaç doğrultusunda Ukrayna’da bulunan Rus birlikleri Donbas’a kaydırılıyor.

ASKERİ VARLIK ÜÇ KATINA ÇIKARILACAK

Batılı askeri uzmanlara dayandırılan habere göre, Putin’in emri doğrultusunda Donbas bölgesindeki Rus askeri varlığı üç katına çıkarılacak. Abluka altına alınan bölgeye giden ikmal yolları kesilecek ve kente giriş çıkışlar kapatılacak. Abluka için kuşatma altındaki liman kenti olan Mariupol’deki birlikler kuzeye doğru hareket edecek ve İzyum’daki Rus güçleri güneye ilerleyecek.

KATLİAM ENDİŞESİ

Batı menşeli istihbarat raporlarına yer verilen haberde, Putin’in bağımsızlığını tanıdığı Donbas bölgesinde bulunan Ukraynalı askerleri ve direnişçi sivilleri tuzağa düşüreceği kaydedildi. Raporda, kıskaç altına alınması sonrası Ukrayna ordusu ile bağlantısı kopacak olan Donbas’taki Ukraynalı birliklere Rus güçleri tarafından katliam yapılmasından endişe duyuluyor. Gazeteye konuşan batılı istihbarat yetkilileri, her biri bin askerden oluşan Rus taburlarının Donbas’a doğru yola çıktığını ifade etti.

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İNGİLİZ İSTİHBARATI UYARDI

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın odağını Donbas’a çevirdiğini ve önümüzdeki 2 ila 3 hafta içerisinde bölgedeki çatışmaların yoğunlaşacağını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Donetsk ve Luhanks kentleri yakınındaki Herson ve Mikolayev çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı, Kramatorsk’ta yeni bir saldırının başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca Rus birliklerinin Belarus’tan Donbas bölgesine yönlendirildiği belirtildi.

Nükleer çantayla uzay üssüne ziyaret

Rusya lideri Vladimir Putin, Kozmonot Günü dolayısıyla ülkenin doğusunda Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’yla bir araya geldi. Gazetecilere açıklama yapan Putin, Ukrayna’ya saldırıların “hedefe ulaşana dek devam edeceği” mesajı verdi. Ukrayna’da Rus güçlerinin cesaretli ve verimli hareket ettiğini vurgulayan Rus lider, “Donbas’ta artık soykırıma tahammül etmeyeceğiz. Rusya’nın güvenliğini sağlamak için önlemler alıyoruz” dedi. Öte yandan Putin, Ukrayna’nın İstanbul görüşmelerinde varılan uzlaşmalardan saptığını ve müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyledi. Rus lider, Buça’da yaşananlar için ise ‘sahte’ ifadesini kullandı.