Zelenski açıkladı: Donbas hayati önemde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde gerçekleşmesi beklenen “büyük savaş” için ölüm kalım benzetmesi yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

El Cezire kanalına konuşan Ukrayna lideri, başkent Kiev’e düzenlenecek bir saldırının hâlâ ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, eğer Donbas kaybedilirse Rusya’nın başkente saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Zelenski, Donbas’ta gerçekleşecek savaşın son derece hayati olduğunu belirterek, “Donbas’taki güçlerimiz mevzilerini koruyamayacaksa, Kiev ve Kiev Oblastı’na (il) karşı tekrarlanan bir saldırı riski neredeyse muhtemeldir” değerlendirmesinde bulundu.

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