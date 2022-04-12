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Dünya Zelenski açıkladı Donbas hayati önemde
AVRUPA

Zelenski açıkladı: Donbas hayati önemde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde gerçekleşmesi beklenen ‘büyük savaş’ için ölüm kalım benzetmesi yaptı. Rusya’nın Donbas’ta büyük çaplı bir harekât planladığını söyleyen Zelenski, “Donbas’taki güçlerimiz mevzilerini koruyamayacaksa, Kiev’e bir saldırı riski muhtemeldir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenski açıkladı: Donbas hayati önemde
Ukrayna askerlerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde gerçekleşmesi beklenen “büyük savaş” için ölüm kalım benzetmesi yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

El Cezire kanalına konuşan Ukrayna lideri, başkent Kiev’e düzenlenecek bir saldırının hâlâ ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, eğer Donbas kaybedilirse Rusya’nın başkente saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Zelenski, Donbas’ta gerçekleşecek savaşın son derece hayati olduğunu belirterek, “Donbas’taki güçlerimiz mevzilerini koruyamayacaksa, Kiev ve Kiev Oblastı’na (il) karşı tekrarlanan bir saldırı riski neredeyse muhtemeldir” değerlendirmesinde bulundu.

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