Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına yöneldi

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar'da büyük hasara neden oluyor.

ABD'nin güneydoğusundaki bazı eyaletleri etkiledikten sonra kuzeye yönelen Dorian Kasırgası, Kanada'nın en doğusunda yer alan Nova Scotia bölgesine ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Dorian Kasırgası Kanada'nın en doğusundaki Nova Scotia bölgesine yaklaştı. Dorian, yeniden Kategori 2 seviyesine yükseldiği ve saatte 160 kilometre hızla Nova Scotia'yı etkileyecek. Rüzgarın etkisiyle Nova Scotia'da elektrikler kesildi ve 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kasırganın pazar günü Kanada'nın en doğusundaki bazı bölgeleri etkiledikten sonra hızını kaybetmesi bekleniyor.

Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 43 olarak rapor edildi. Bahamalar'daki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, Bahamalar'da büyük hasara neden oldu ve binlerce kişi de evsiz kalmıştı.