DSÖ Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personelleriyle irtibatı kaybetti

Devam eden bu durum (saldırılar), hastanenin asgari düzeyde de olsa işlevini yerine getirmesini etkileyebilir ve insanları kritik, hayat kurtarıcı bakımdan mahrum bırakabilir. Bir kez daha tekrarlıyoruz, hastaneler savaş alanı değildir. Uluslararası insani hukuka uygun olarak korunmalıdırlar.”