DSÖ Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personelleriyle irtibatı kaybetti

Gazze'de 168 gündür saldırılar devam ediyor.
Genç-yaşlı, kadın-çocuk demeden saldıran İsrail, insanlık ve savaş suçu işlemeyi sürdürüyor.
İsrail son olarak, binlerce kişinin bulunduğu Gazze'nin kuzeyinde bulunan Şifa Hastanesi'ne yaptığı saldırıyla onlarca sivili hayattan kopardı.
Dünya Sağlı Örgütü, yapılan saldırılarda hastanede bulunan personellerine ilişkin açıklama yaptı.
Personellerden bilgi alınmıyor
DSÖ Genel Direktörü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırılar sebebiyle DSÖ çalışanlarıyla iletişim kuramadıklarını ve hastaların durumları hakkında bilgi alamadıklarını belirtti.
"DSÖ Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeliyle irtibatı kaybetti"
Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: