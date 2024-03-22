Çocuklara karşı savaş: Gazze demografik felaketin eşiğinde

7 Ekim'den bu yana geçen 170 günde İsrail'in bombaları ve tam ablukası altında hayatta kalmaya çalışan Gazze Şeridi'nde çocuklar öldürülen Filistinlilerin neredeyse yarısını oluşturuyor. Abluka nedeniyle kıtlık yaşanan bölgede çocukların açlıktan bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflar her gün dünyaya servis ediliyor. Bugüne kadar 28 çocuk açlıktan ölürken, yaz aylarında bu rakamın daha da artmasından endişe ediliyor. İşgalci gücün saldırıları sonucu 14 binden fazla çocuk öldürüldü. Yaşananları yerinde gözlemleyen Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de yaşananları "çocuklara karşı savaş" olarak nitelendirirken ve Gazze'nin şu anda çocuklara uygun olmadığını ifade etti.





ÇILGIN BİR SALDIRI

Gazze'yi 7 Ekim'den beri ikinci kez ziyaret eden Elder, "Çok fazla çaresizlik var. İnsanlar çok yorgun, birçok kişi aç. Refah'a yönelik çılgın bir askeri saldırı fikrinin gerçekleşebileceğine dair hala büyük bir korku var" dedi. Elder, Gazze'nin güneyindeki Nasır hastanesinin durumunun perişan halde olduğunu ve Gazze genelindeki 36 hastaneden 20'sinin kullanılamaz hale geldiğini belirttiği açıklamasında bulundu.





NORMALDEN YÜZDE YÜZ FAZLA

"UNICEF burada yaşananları 'çocuklara karşı savaş' olarak adlandırıyor" diyen BM yetkilisi, "Normalde buradaki gibi bütün krizlerde, savaşlar en savunmasız grup olan çocukları incitir. Ancak normalde savaşlardaki kayıpların yaklaşık yüzde 20'si çocuklardan oluşurken Gazze'de bu rakam yüzde 40'a yakın. Bu çocuklar için kesinlikle yıkıcı bir durum. Birçok çocuk aç ve kıtlık yaşanması an meselesi" ifadelerini kullandı.





PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞIYORLAR

Gazze'nin çocuklar için artık yaşanabilecek bir yer olmaktan çıktığını ve çocukların ihtiyaç duydukları bakım için ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirten Elder, "Gazze'de yapılacak çok şey var. Evlerin ve binaların üçte ikisi harap durumda. (Savaş sonrası) Çocukların yaşadığı psikolojik travma, ele alınması gereken çok büyük bir alan olacak. Savaş devam ederse, çocuklar zihinsel baskı yaşarsa ve iş gücünün bir parçası olma becerilerini kazanamazsa, o zaman demografik bir felaket yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.





20 YILDIR BÖYLE YIKIM GÖRMEDIM

Han Yunus'taki bina ve evlerin moloz olduğunu bildiren Elder, "20 yıllık BM kariyerimde bu kadar yıkıcı bir durum gördüğümü sanmıyorum. Refah'ta her yerde insansız uçakların sesi ve korku hakim" diye konuştu.





Bir yandan ateşkes diğer yandan silah

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarının en büyük destekçisi ABD, dünya kamuoyundan gelen baskılar sonucu bir biriyle çelişen adımlar atmaya başladı. 7 Ekim'den bu yana Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan 3 karar tasarısını da veto eden ABD yönetiminin, bu sabah Gazze'de acil ateşkes ilanını da kapsayan rehine takası teklifini BM Güvenlik Konseyine sunacağı bildirildi. Ancak İsrail'e askeri yardımı onaylayan ABD Kongresi, Mart 2025'e kadar UNRWA'nın fonunu kesiyor. ABD Kongresinde Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı bin 12 sayfadan oluşan 1,2 trilyon dolarlık geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Gazze'ye insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "sınır güvenliğine ve orduya daha fazla bütçe ayırmak ve UNRWA'ya bütçe vermemek"le övündüklerini söyledi.





TEL AVİV'E 18 MİLYAR DOLAR

Aynı geçici bütçe tasarısında yer alan 886 milyar dolarlık ABD Savunma Bakanlığı Bütçesi kapsamında, İsrail'e önceki yıllarda olduğu gibi yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardım öngörüldü. Halen Temsilciler Meclisinde bekleyen 95 milyar dolarlık ayrı bir pakette ise Ukrayna'ya 60, İsrail'e ise 14 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor. Geçici bütçe tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşacak.



