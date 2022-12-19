Dünya Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Katara yabancı ziyaretçi akını
ORTADOĞU

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a yabancı ziyaretçi akını

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca 1.4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığı, 3.4 milyon kişinin ise maçları stadyumlarda izlediği aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Katara yabancı ziyaretçi akını
Katar/Doha

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca 1.4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığı aktarıldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanan ve Arjantin'in galibiyetiyle son bulan Dünya Kupası'na ilişkin veriler yayımlandı.

3.4 milyon kişi Dünya Kupa'sını stadyumda izledi

Haberde, yaklaşık 1 ay süren turnuvada, toplamda 1.4 milyon kişi Katar'ı ziyaret ederken, yaklaşık 3.4 milyon kişinin de kupa maçlarını stadyumlarda izlediği aktarıldı.

Toplam seyirci kapasitesi de %96 oldu.

Buna göre, maç başına ortalama 53 bin seyirci sayısı yakalanırken, toplam seyirci kapasitesi de yüzde 96 oldu.

"Alametifarika görkemli bir kupa"

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, konuyla ilgili açıklamasında, büyük uluslararası organizasyonlar için "alametifarika olacak görkemli bir kupa düzenlediklerini" ifade etti.

Zevadi, söz konusu "tarihi" spor olayının, hem Katar hem de tüm bölge için sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir çevresel bir miras bırakacağını kaydetti.

2022 FIFA Dünya Kupası ilk defa bir Arap ülkesinde düzenlendi

İlk defa bir Arap ülkesinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Lusail Stadyumunda, Arjantin ve Fransa arasında oynanan final maçıyla sona ermişti. Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan maçta, penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olmuştu.

Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor:
FOTOĞRAF 14
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı.
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Mücadele sonrasında Lionel Messi, Dünya Kupasını muhteşem bir törenle havaya kaldırdı.
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Arjantinin şampiyonluğu dünya basınında da geniş yer buldu. İşte Arjantin ve Messi için atılan manşetler:
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The Independent: Messinin anısı
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The Guardian: Dünyanın Kralı!
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Mirror: Tarihin gelmiş geçmiş en iyisi!
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A Bola: Messi ölümsüz
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O Jogo: Messi, ter ve gözyaşı
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Sun Sport: Destan!
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Liberation: Efsaneler
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Marca: Messi havalarda uçuyor
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LEquipe: Başımız dik!
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AS: Gökyüzünde!
Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor: "Tarihin en iyisi"
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı ve tarihinde üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen final mücadelesinin ardından Arjantin'in şampiyonluğa ulaşması, dünya basınında geniş yer buldu.

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