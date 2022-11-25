Dünya Dünya Kupasına muhteşem cuma arası Yüzlerce kişi stat çevresinde namaz kıldı
ASYA

Dünya Kupası'na muhteşem cuma arası: Yüzlerce kişi stat çevresinde namaz kıldı

Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki Galler - İran maçı öncesi yüzlerce taraftar Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde cuma namazı kıldı. Namaz kılan grubun arasında ev sahibi Katar ve diğer Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçilerde yer aldı. Görkemli görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, kullanıcılardan binlerce beğeni aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Dünya Kupasına muhteşem cuma arası: Yüzlerce kişi stat çevresinde namaz kıldı
Yüzlerce taraftar Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde cuma namazı kıldı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başladı. Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.

  • Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.

CUMA NAMAZI KILINDI

Galler - İran karşılaşması öncesi Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde Cuma namazı kılan taraftarlar güzel görüntüler oluşturdu. Çoğunluğunu İranlı futbolseverlerin oluşturduğu namaz kılan grubun arasında ev sahibi Katar ve diğer Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçilerde yer aldı.

Katar 'Dünya Kupası'nda dik duruşunu bütün ülkelere gösterdi
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Katar 'Dünya Kupası'nda dik duruşunu bütün ülkelere gösterdi

HRİSTİYAN TARAFTARLAR MÜSLÜMAN OLDU

Haber 7'nin aktardığına göre; Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası maçlarını izlemeye gelen 6 kişilik Brezilyalı aile ile Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, başkent Doha'da bulunan bir caminin önündeki Meksikalı gencin Katarlı bir Müslüman ile İslamiyet’e geçiş hakkında konuştuğu görülüyor. Katarlı adam, Meksikalı gence İslam’a göre sadece Allah’a inanması ve Hz. İsa’nın yanı sıra diğer tüm peygamberleri kabul etmesi gerektiğini söylüyor.

  • Meksikalı gence Müslüman olmak için herhangi bir baskıya maruz kalıp kalmadığını da soran Katarlı Müslüman, "Hayır" cevabını almasının ardından genç adama İngilizce ve Arapça şehadet getirmesi için yardım ediyor. Katarlı adam, Müslüman olan Meksikalı gence Kur’an-ı Kerim’in İngilizce tercümesini de hediye ediyor.

Katar'a gelen Dünya Kupası taraftarları İslam'la tanışıyor
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Camide görevli, birçok dil bilen erkek ve kadın vaizler, yabancı turistlere İslam dinini ve hoşgörüsünü anlatıyor.
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Caminin kapısında ziyaretçilerin telefonlarından görüntüleyebilecekleri 30dan fazla dilde İslam ile ilgili elektronik panolar bulunurken, isteyenlere farklı dillerde İslamı tanıtan kitapçıklar dağıtılıyor.
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Dünya Kupasını izlemek için farklı ülkelerden Katara gelen turistler, birçok cadde ve sokağın duvarlarında da Hazreti Muhammedin iyi amelin önemini anlatan hadisleriyle karşılaşıyor.
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Katar'a gelen Dünya Kupası taraftarları İslam'la tanışıyor
Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü Camisi, İslam'ı tanımak isteyen 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarının ilgi odağı oldu.


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