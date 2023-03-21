Dünyanın en büyük adası Grönland ilk kez NATO'ya katılıyor

Dünyanın en büyük adası olan Danimarka'ya bağlı Grönland'a, tarihinde ilk kez NATO temsilciliği verilecek. Ada, kuzey deniz güzergahı üzerinde kritik bir konumda yer alıyor. Grönland Dışişleri, İş ve Ticaret Bakanı Vivian Motzfeldt, yaptığı açıklamada "Grönland'ın bölgedeki güvenlik politikasının gelişimi ve NATO'nun bölgeye odaklanması konusundaki görüşünü artırması değerli." dedi.

"NATO'nun önceliklerimizi tanıması önemli"

Bakan, "NATO'nun bölgemizin ve toplumumuzun özel koşullarına ilişkin anlayışını artırması ve çıkarlarımızı, değerlerimizi ve önceliklerimizi tanıması da önemli." ifadelerini kullandı. Grönland'ın merkezi yönetiminde 25 yıllık çalışma tecrübesine sahip olan Lida Skifte Lennert, bölgenin NATO Genel Merkezi'ndeki ilk daimi temsilcisi olacak.

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