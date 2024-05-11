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MSB 1829 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 İŞKUR Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı kura çekilişi tarihi

Milli Savunma Bakanlığı, 1829 personel alımı yapacağını açıklamış ve 29 Nisan itibarıyla İŞKUR üzerinden yapılan başvurular tamamlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 1.829 işçi alımı başvurularının tamamlanmasının gözler kura tarihine çevrildi. MSB 1829 işçi alımı sonuçları kura çekimine göre belirlenecek. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

14:11 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
MSB kura çekilişi
MSB kura çekilişi

Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı için gözler kura çekimine döndü. Kurada ismi çıkan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacak. Tüm süreçler başarıyla tamamlandığında kadroya alınan adaylar ilan edilecek. Peki, MSB 1829 personel alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında ve saat kaçta?

MSB 1.829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra işçi alımı sonuçlarında asil ve yedek kazananlara ilişkin liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklanacak.

İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.

MSB 1829 İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEK GRUPLARINA YAPILACAK?

Elektronik Teknisyeni

İş Makineleri Operatörü

Kaynakçı

Frezeci

İnşaat Ustası

Ciltçi

Matbaa Teknisyeni

Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi

Terzi

Jeneratör Tamircisi

Sıhhi Tesisatçı

Marangoz

Ofset Baskı Operatörü

Şoför - Yük Taşıma

Fırın İşçisi

Kaloriferci

Elektrikçi

Kaynak Teknisyeni

Otomotiv Boya Ustası



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