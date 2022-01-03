Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka 119'una girdi.

İran sınırında Afgan anne donarak öldü iki çocuğu son anda kurtarıldı

Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde Afgan kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi.



Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görülürken Van Valiliği, olayın Türkiye sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde gerçekleştiği ve kişilerin köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.