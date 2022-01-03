Dünya Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka 119una girdi
ASYA

Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka 119'una girdi

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.

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Haber Merkezi AA
Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka 119una girdi
Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka 119'una girdi.

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.

Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka, dün 119. yaşına bastı.

Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde bakım evinde hayatını sürdüren Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.

ÇİKOLATA VE GAZLI İÇEÇEK SEVİYOR

Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi.

9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.

"Modern Japonya" olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru "Meiji, Taişo, Şowa, Heisei" dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

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