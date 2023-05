Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde: Osmanlı'dan bu yana en önemlisi

İngiliz Financial Times gazetesi, yurt dışında sandığa giden Türklere odaklanan bir haber yayımladı. "Avrupa genelinde on binlerce insan hafta sonu Türkiye'deki seçimler için oyunu kullandı" diyen Financial Times, ilk tespitlere göre rekor bir katılımın olduğunu aktardı. Yurt dışında 3,4 milyon Türkün oy kullanacağı bilgisini veren FT, hükümetin Avrupa'daki oy kullanma merkezlerinin sayısını artırdığını bildirdi. "Uzmanlar, 2018'deki son parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplam oyların yüzde 3'ünü oluşturan yurt dışı seçmenlerinin etkisinin bazen abartıldığını söylüyor. Ancak bu grup yine de, parlamentodaki sandalyeleri sarsma potansiyeline sahip ve kamuoyu anketlerinin Erdoğan ile ana rakibi Kılıçdaroğlu arasında göğüs göğüse olduğunu gösterdiği cumhurbaşkanlığı yarışında her bir oy önemli."