Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde: Osmanlı'dan bu yana en önemlisi

Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 'Erdoğan ve rakibi 14 Mayıs'a doğru muazzam kalabalıkları kendine çekiyor' başlığıyla servis ettiği haberinde Türkiye'deki seçim atmosferini aktardı. Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara, muhalif bloğun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise İzmir mitinglerini mercek altına alan AFP, sandığın kurulmasına iki hafta kala çetin bir muharebe için zeminin hazırlandığını yazdı. Erdoğan'ın üç günlük hastalık arasından sonra coşkulu bir kalabalığın karşısına çıktığını hatırlatan ajans, Türk liderin sindirim sistemi sorunundan güçlü bir şekilde iyileştiğini bildirdi. 14 Mayıs'ı Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türkiye'nin en önemli seçimi olarak niteleyen AFP, günler sonra gerçekleşecek oylamanın muhtemelen ikinci tura kalacağı yorumunu yaptı. İzmir'de miting düzenleyen 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çok yönlü' bir ittifak tarafından desteklendiğini kaydeden haber ajansı, 14 Mayıs'ın bir referanduma dönüştüğünü de dile getirdi. AFP'nin haberi France 24, Fransız radyosu rfi ve birçok mecrada yer bulurken, Lorient Today haberi 'Türkiye referanduma yakın' başlığıyla sundu.

Sıkı kampanya

'Türkiye, siyasi tarihinin en yarışmacı seçimleriyle yüz yüze' diyen Arab News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başa baş giden seçimlerde hastalığını atlattığını ve sahnelere geri döndüğünü yazdı. Erdoğan ve ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde günlük mitinglere imza atarak sıkı bir kampanya yürüttüğünü belirten Arab News, mevcut anketlerdeki farkın az olduğunu da ekledi. İktidar kanadının kampanyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boşluğunun doldurulamayacağı yorumunu yapan yayın organı, hastalık molasının ardından AK Parti liderinin İzmir'de seçmenlerine 40 dakikalık bir konuşma yaptığını hatırlattı.

Çok sayıda genç seçmen oy kullanacak

Amerikan Forbes ise, Erdoğan'ın Cumartesi günü seçim gezilerine geri döndüğünü belirtip AK Parti'de Erdoğan dışında kitlelerle bağlantı kurabilecek ikinci bir liderin olmadığını kaydetti. 14 Mayıs'ta ilk kez sandığa gidecek 5.2 milyonluk genç seçmenin seçimin kaderi için anahtarı elinde tuttuğunu dile getiren Forbes, geleneksel medya yerine sosyal medyada yoğunlaşan kampanyalara da dikkat çekti.

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