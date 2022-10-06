Dünya Dünyanın gözü Pragdaki zirvede Miçotakis Türkiyeyi şikayet edecek
AVRUPA

Dünyanın gözü Prag'daki zirvede: Miçotakis Türkiye’yi şikayet edecek

Türkiye-Yunanistan gerilimi haftalardır devam ederken, Yunanistan'ın gözü kulağı bugün Avrupa'da gerçekleşecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nda. Günlerdir Başkan Erdoğan'ın toplantıya katılıp katılmayacağını merak eden Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi şikayet etmeyi planladığından bahsetti.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyanın gözü Pragdaki zirvede: Miçotakis Türkiye’yi şikayet edecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Dünyanın gözü kulağı Çekya'nın başketi Prag'ran gelecek haberlerde. 27 Avrupa Birliği ülkesi ile Türkiye dahil 17 ülkenin liderini bir araya getirecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı bugün Prag’da yapılıyor. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği toplantıya toplamda 44 lider katılacak. Yunanistan'ı temsil edecek olan Başbakan Miçotakis'in gündeminde ise yine Türkiye var. Zirveye sayfalarında geniş yer ayıran komşu basını Miçotakis'in 'Türkiye planı'nı yazdı.

Ta Nea'da yer alan habere göre, Miçotakis liderler ile bir araya gelmesini sağlayan bu zirveyi Türkiye'yi şikayet etmek için bir fırsat olarak görüyor. Gazete haberi 'Miçotakis Prag'da Avrupalı liderleri Türkiye'nin sebep olduğu zorluklar hakkında bilgilendirecek' başlığı ile taşıdı.

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ERDOĞAN - MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Haberde 'Türk tehditlerinin ardından Miçotakis ile Erdoğan'ın görüşme olasılığı ortadan kalktı' yorumuna yer verildi.

Dün, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı sert dille eleştiren Miçotakis 'Türkiye'ye sağduyuya geri dönme' çağrısında bulunmuş ve Türkiye'yi Yunan toprakları üzerinde hak iddia etmek ile suçlamıştı.

Parlamentoya hitap eden Yunan Başbakan, gerekirse ordu gücüyle toprakları savunmaya hazır olduklarının altını çizdi.

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