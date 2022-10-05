Dünya Paşinyan ile Aliyev Pragda dörtlü görüşmede bir araya gelecek
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Paşinyan ile Aliyev Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi AA
Paşinyan ile Aliyev Pragda dörtlü görüşmede bir araya gelecek
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Armenpress'in haberine göre, Paşinyan; Aliyev, Macron ve Michel ile dörtlü görüşme yapacak.

Paşinyan, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) gayriresmi zirvesine katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentine hareket edeceğini aktardı.

Toplantı 6 Ekim'de yapılacak

Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

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