Ekmek bile yok: Esed rejiminin ablukası altındaki Dera'da zulüm artıyor

10 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye’de, Esed rejiminin uyguladığı zulme her geçen gün bir yenisi ekleniyor. The New Arab’ın haberine göre, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Dera’da, kent sakinlerinin Suriye’de mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını reddetmesinin ardından yollar rejim güçleri tarafından kesildi. Kente giriş çıkışlar kapatıldı. Rejim güçlerinin uyguladığı ambargo sonucu şehir merkezi olan El Beled’e buğday, ilaç ve su gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ikmali kesildi. Yerel kaynaklar bölgede buğday stoğunun 4 gün önce tükendiğini ifade ederken, El Beled’deki fırınlar üretim yapamadıkları için kepenk indirdi ve şehirde ekmek üretimi durdu.

KÂBUS YAŞIYORUZ