Dünya Ekmek bile yok Esed rejimininablukası altındaki Derada zulüm artıyor
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Ekmek bile yok: Esed rejiminin ablukası altındaki Dera'da zulüm artıyor

Esed rejiminin giriş çıkışları kapattığı Dera’da buğday stoku 4 gün önce bitti. Fırınlar kepenk indirdi ve ekmek üretimi durdu.

Dış Haberler Yeni Şafak
Ekmek bile yok: Esed rejiminin ablukası altındaki Derada zulüm artıyor
Kente giriş çıkışlar kapatıldı.

10 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye’de, Esed rejiminin uyguladığı zulme her geçen gün bir yenisi ekleniyor. The New Arab’ın haberine göre, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Dera’da, kent sakinlerinin Suriye’de mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını reddetmesinin ardından yollar rejim güçleri tarafından kesildi. Kente giriş çıkışlar kapatıldı. Rejim güçlerinin uyguladığı ambargo sonucu şehir merkezi olan El Beled’e buğday, ilaç ve su gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ikmali kesildi. Yerel kaynaklar bölgede buğday stoğunun 4 gün önce tükendiğini ifade ederken, El Beled’deki fırınlar üretim yapamadıkları için kepenk indirdi ve şehirde ekmek üretimi durdu.

KÂBUS YAŞIYORUZ

  • Birleşmiş Milletler (BM), Dera’da yaşayan sivillerin acılarını hafifletmek için bölgede “acil ateşkes” ve “insani yardım için engelsiz erişim” çağrısında bulundu. Şehirde yaşayan Reema isimli bir kadın, “Kuşatma başlamadan önce kilerde sakladığım temel ihtiyaçlarımla geçiniyordum ama birkaç gün idare edebildim. Şehre hiçbir şeyin girmesine izin verilmiyor. Korkunç bir durumun içinde kaldık. Çocuklarım ve ben kâbus yaşıyoruz” diyerek bölgedeki durumun vahametini gözler önüne serdi. BM gözlemcilerinin raporuna göre Dera’da yaşayan 18 bin kişi, hayatta kalmak için evlerini terk etti. Göç eden Suriyeliler çevre şehirlerdeki camilere ve okullara sığındı. Rapora göre, Dera’da temmuz ayında 11 çocuk ve iki kadının da bulunduğu en az 52 kişi öldürüldü.
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