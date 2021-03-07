Dünya Ekvator Ginesinin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti En az 20 kişi öldü
AFRİKA

Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti: En az 20 kişi öldü

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi. Yerel basında patlamalar nedeni ile en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, yetkililer bir televizyon kanalına verdiği demeçte patlamaların bir saldırı sonucu gerçekleşmediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi’nin ekonomi başkenti konumundaki Bata şehrinde en az 4 patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Guinea Salud sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamaların Bata şehrindeki Nkoa Ntoma askeri üssünde meydana geldiğini bildirdi. Salud, gönüllü sağlık çalışanlarından Bata Bölge Hastanesi’ne gitmelerini isterken, halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

20 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında çıkan haberlerde, patlamalar nedeni ile en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlamalar nedeni ile birçok binada hasar oluşurken, bazı binalar ise çöktü. Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, yetkililer bir televizyon kanalına verdiği demeçte patlamaların bir saldırı sonucu gerçekleşmediğini belirtti.

Fransa’nın Ekvator Ginesi Büyükelçisi Olivier Brochenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, patlamalarda etkilenenlere taziyelerini göndererek, olayı bir "felaket" olarak nitelendirdi.

Malabo’daki İspanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, İspanya vatandaşlarına evde kalmaları çağrısında bulunarak, bir dizi acil durum numarası yayınladı. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ise, “Bata kentindeki patlamaların ardından Ekvator Ginesi’ndeki gelişmeleri endişeyle takib ediyoruz” dedi.

Öte yandan Ekvator Ginesi, 1968’de bağımsızlığını kazanana kadar bir İspanyol kolonisiydi.

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